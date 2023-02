MasterChef Ecuador: Sara tiene un ataque de pánico pero no fue impedimento para sacar un buen plato

Desde la salida de Victoria de las cocinas de MasterChef Ecuador, los participantes están conscientes de que cualquiera puede irse y, tener buenas estrategias es cada vez más importante. En un nuevo reto de salvación, este 31 de enero de 2023, a los cocineros aficionados les tocó trabajar en pareja y, el chef Rausch anunció que podrían elegirlas ellos mismos.

🐔 Johjan se queda totalmente solo en la despensa a ciegas por la fobia de Sarita y solamente consiguen dos productos para este reto. ¿Lograrán evadir el delantal negro? 👨‍🍳#MasterChef Ecuador pic.twitter.com/Ll1hfbXagb — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 1, 2023

Alexandra y Santiago decidieron trabajar juntos, Raúl con Sol y Cynthia, Sonnia con Henry y Sara con Johjan. Todos debían elegir sus ingredientes en la ‘despensa salvaje’, donde a uno de cada pareja o trío le tocó vestir con un traje, alusivo a un animal, con los ojos cerrados en medio de una despensa ambientada en la selva. Mientras, su compañero debía guiarlo solo con la voz para elegir los ingredientes que utilizarían.

[ Jamil dará un curso de las pastas que ha preparado en MasterChef Ecuador y esto es lo que cuesta ]

En el caso de Johjan y Sara, tuvieron problemas para elegir buenos ingredientes, porque a Sara le dio un ataque de pánico debido a las aves artificiales y las gallinas que había en el set. Según ella misma manifestó, les tiene fobia a las aves y, desde antes de saber lo que había en la despensa, aseguró que de haber aves no entraría.

🐤Sarita le tiene miedo a las aves. ¿Qué pasará si encuentra alguna en la despensa salvaje? #MasterChef Ecuador pic.twitter.com/smH2ykAyIJ — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 1, 2023

Érika Vélez trató de calmar su llanto y de apoyarla para que pudiera regresar a la despensa y guiara a Johjan, ya que era la única que podría hacerlo y si no lograban agarrar ningún ingrediente, no podrían cocinar. Sin embargo, Sara quedó bloqueada y, aunque lo intentó no pudo cumplir con el reto y Johjan tuvo que ingeniárselas solo.

Manejar una fobia no es nada fácil pero Sarita lo intentó con todas sus fuerzas 💪 y Johjan lo comprendió muy bien. 👨‍🍳#MasterChef Ecuador pic.twitter.com/YdjUSu93dP — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 1, 2023

[ Ni el ‘Hate Club’ de MasterChef Ecuador le baja el ego a Cynthia: La ponen a elegir de última y le toca el corte de cerdo más fácil ]

“No me molestó su actitud, no estoy molesta con ella, porque es una fobia que tiene y hoy, simplemente, no pudo superarla”, fueron las palabras de Johjan. Solo lograron tomar un plátano verde, una proteína y en la caja misteriosa les tocó de ingrediente la Fariña.

Lo sorprendente es que, aún con las dificultades recibieron buenas críticas de parte de los jueces y los felicitaron por tener tanta creatividad a pesar de los pocos ingredientes que utilizaron.