Jamil es la vieja chismosa de MasterChef Ecuador: Él se defiende diciendo que solo son calumnias

Los participantes de MasterChef Ecuador aprovecharon que Jamil estaba disputándose junto a Johanna y Andrés el pin del chef, para confesarle a los jueces que “es la vieja chismosa del grupo”.

Todas las chicas afirmaron que les busca conversación para luego tergiversar la información y, ponerlas en contra. “Parece el agente 69, porque lleva y trae información”, dijeron las cocineras de Jamil.

Así mismo, aseguraron que todas se llevan bien con él, al igual que los chicos, pero el empresario ecuatoriano, utiliza lo que cada uno en la casa de MasterChef le dice para utilizarlo a favor de sí mismo.

“A mí no me importa si Jamil habla mal de mí, yo sé a lo que vine. Pero si me he dado cuenta que le afecta a Sara, Sonnia y eso no me gusta”, expresó Alexandra sobre la situación en la casa.