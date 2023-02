Andrés revela cuál es el secreto que tenía guardado ¿Cuándo regresará el “muerto” a las cocinas de MasterChef Ecuador?

El secreto de Andrés ha sido revelado y ahora todos los participantes saben que uno de los cocineros eliminados regresará a las cocinas de MasterChef Ecuador. “Edison me dijo que un muerto volverá, ya él me dijo que quién, pero eso si no se los voy a decir”, fueron las palabras de Andrés, tras conocerse que también ganó el pin del chef.

La revelación del cocinero dejó sorprendidos a todos los participantes y, muchos quedaron pensativos sobre quién podría estar de vuelta a las cocinas. En redes sociales, los seguidores del programa de cocina especulan que podría ser Victoria, debido a lo mediática que se volvió su salida, aunque otros también aseguran que se puede tratar de Nicolás.

Lo cierto, es que aún se desconoce cuando llega esta persona y, si será antes o después de conocerse el top 10 de la competencia. Por otra parte, los cocineros están aliviados de que Andrés sea el portador del pin del chef, porque consideran que actuará estratégicamente y pensará cada uno de los movimientos que haga al utilizar los beneficios que se le otorgaran en la siguiente semana.

Sol, fue quién lo obtuvo la semana pasada y, le tocó decidir quién dejaba la competencia en el reto de eliminación, siendo Victoria la elegida. Andrés espera no tener que estar en esa posición y lograr beneficiarse con los siguientes retos para ganarse su lugar en la clasificación.