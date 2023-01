“Carolina Jaume es la Britney Guayaca”: duros comentarios contra la presentadora por reciente polémica

La expresentadora de televisión Carolina Jaume vuelve a estar en el ‘ojo del huracán’ por sus recientes acusaciones a la pareja de Allan Zenck. Según la modelo, Gaby Guerrero habría golpeado al infante; un galeno encontrado rastros de castigo físico.

Durante todo este lunes la personalidad de la prensa rosa increpó en repetidas ocasiones a su expareja; los ejes de su reclamo se pegaron al tema de la pensión de la escuela como la violencia física.

“Con mi hijo de seis años, no te vuelves a meter. Esta es la segunda vez que el niño habla. Se lo convenció la primera vez de que había sido un error. La segunda vez, el niño regresó llorando y no quiere volver porque ‘la bruja’- como él le llamo- le pegó. Abusó de él físicamente, ni siquiera yo le pego a mis hijos”, relató Jaume.

Esta nueva polémica provocó que los usuarios también generen sus opiniones sobre la situación. En las redes sociales se encontró amor y odio para Jaume, aquí los comentarios con más alcance.

Estaba viendo el chismesito nuevo de la Carolina Jaume. Todo bien pero qué necesidad de sacar un vídeo de su hijo diciendo que la novia de su ex le pega, se que está mal y todo pero eso es exponer al niño, en mi opinión.

Mi mamá me dio la vida, pero el chisme y Carolina Jaume las ganas de vivirla.

La pelea en redes sociales de Carolina Jaume y Allan Zenk es cada día más fastidiosa, me da tanta pero tanta vergüenza ajena de esta señora que grabe a su hijo preguntándole como le dice a la actual pareja de su ex, que bajeza en serio me da tanta vergüenza pobre niño.