La periodista Merlyn Ochoa decidió darse una nueva oportunidad en el amor

Merlyn Ochoa es una periodista ecuatoriana, una mujer tenaz y perseverante, es lo que transmite a sus televidentes. En 2017 tuvo una gran pérdida, su esposo o como ella le dice su ‘eterno guapo’ falleció. El padre de sus dos hijos y también periodista, Paúl Martillo, trabajaba en Ecuavisa, eran compañeros. Lamentablemente murió en mayo en Estados Unidos tras someterse a un tratamiento contra el cáncer de estómago.

Han pasado 6 años y la comunicadora ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor.

“Mi eterno guapo siempre tendrá un espacio en mi corazón, pero decidí darme una oportunidad para sentirme amada y sé que Dios puso a la persona indicada en el momento preciso justamente cuando estuve a punto de cerrarme definitivamente al amor. Hace 6 años entendí que la vida es fugaz. Hoy estamos, pero mañana no sabemos. Trato de vivir con intensidad pero con extrema responsabilidad. Hoy siento mucha paz en mi corazón”.

En una entrevista con La Revista, Merlyn Ochoa habló sobre su nueva pareja. “Decidí abrir las puertas de mi corazón estoy realmente convencida que ha sido la mejor decisión que he tomado . Significa mi presente, la persona que me llena de mucha paz, tranquilidad y que sabe que tengo y tuve un gran amor que siempre tiene un espacio en mi corazón que es mi eterno guapo, al que nunca lo voy a poder olvidar”.

En varias entrevistas le preguntaban si estaba lista para otra relación y hace un año, en enero de 202, en declaraciones para Expreso dijo “No me cierro al amor, pero no tengo apuros. Aún no ha llegado la persona indicada”.

Lanzamiento de su libro

La periodista de Ecuavisa está a pocos días de cumplir sus 40 años y una de sus metas es su primer libre, que está próximo a lanzarse y se titulará: Mi paso por el infierno, según informó La Revista.