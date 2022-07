El antes y después de la periodista ecuatoriana Merlyn Ochoa tras realizarse la manga gástrica

Merlyn Ochoa, periodista de Ecuavisa se sometió a la cirugía de la manga gástrica hace 11 meses y en un post de Instagram mostró su antes y después. Además compartió cómo está su autoestima y el cambio de vida radical que ha tenido.

“Hoy cumplo 11 meses de que me realicé la manga gástrica y francamente no extraño mis 55 libras de más. Bajar de peso incrementó mi fortaleza mental, espiritual, consolidó mi autoestima, repotencializó mi personalidad. Camino feliz pues además me alimento de forma saludable. Mi vida cambió radicalmente para bien. ¿Qué desearías saber sobre esta cirugía?” — Merlyn Ochoa

Finalmente compartió que estaba pensando organizar un desayuno entre quienes y se han operado para compartir experiencias.

En julio del 2021, compartió un post sobre su operación. “Sí, me operé. Fue, desde hace mucho tiempo, mi sueño (...) En los últimos 19 años subí 45 libras que me han sido casi imposible de bajar, a pesar de todos los procedimientos a los que me sometí. Por lo cual he hecho de todo un poco. Hace un año tomé la decisión y en silencio estuve ahorrando dinero para poder cubrir la cirugía. Un sueño hecho realidad, pues en poco más de 2 semanas he perdido casi 14 libras. Decidí pagar y no canjear el procedimiento porque quiero tener la libertad de contar mi experiencia a mi manera, con mi estilo y en mi tiempo”, escribió la comunicadora.

Desde ese entonces ha publicado poco a poco su proceso. Su estilo de vida cambió con una alimentación saludable y consciente, acompañada de una rutina de ejercicio que han ayudado a su salud y en la parte emocional o que la ha hecho sentirse saludable, segura, y con más confianza.

Merlyn Ochoa

Merlyn Ochoa