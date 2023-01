“Estás ofendiendo al pueblo ecuatoriano”: la reacción de esposa de influencer argentino al recibir bananas como regalo

Los hinchas de Barcelona SC no olvidarán la Noche Amarilla 2023. Además de tener a la estrella Sergio Agüero en el campo de juego, varios influencers fueron parte de la velada al igual que la despedida del eterno capitán Matías Oyola.

Uno de los grandes invitados fue Jero Freixas, quien no dudó en llevar un presente a su esposa Jose de Cabo. En un video “cómico” reseñó la reacción al recibir bananas de nuestro país como presente.

Jero Freixas Su primer video después de la Noche Amarilla

“Me encantó Guayaquil y lo bien que me caen los ecuatorianos. Me trataron tan bien. No traje solo camisetas de fútbol, te dijo porque me estás viendo. Me anticipé a tu reclamo y mirá lo que te traje (bananas)”, exclama en un principio Jero.

Por su parte, Jose se sorprende por el curioso presente cuando, según ella, lo pueden adquirir en la tienda de su localidad. Sin embargo, el creador de contenido tachó que hubiese sido atacado si no traía nada

“Me hubieses puteado si no te traía bananas, ahora me puteas porque te traigo bananas (…) Estás ofendiendo al pueblo ecuatoriano”, acotó al recibir la respuesta que su amada no quería nada de Ecuador.

Jero Freixas Sorprendió con su regalo a su pareja.

“Las bananas ecuatorianas son riquísimas. Me sorprende que las hayas traído cuando podías comprarla aquí al frente”, agregó Jose. “Lo único que pensaba mientras estaba allá era: lleva bananas, jose se va a enojar. Y traje bananas, no sé cómo actuar frente a vos”, finalizó el cómico sketch el argentino.

Las reacciones no se hicieron esperar en su cuenta de Instagram, donde sus seguidores felicitaron su capacidad para crear contenido. A la par, instaron a que para una próxima el presente debe ser chocolate.

Jero Freixas resaltó que su presencia en la Noche Amarilla tiene un objetivo: mostrar esta fiesta deportiva al mundo. “Sentí alegría cuando me invitaron a la Noche Amarilla. Yo no dudé en decir que sí cuando me invitaron, es un evento que ya lo conocía”, reveló el argentino en una pasada rueda de prensa.