¿Tami Rivera quiere ser mamá? Las preguntas incomodas que respondió la novia de Kike Jav

Tamara Rivera en poco tiempo se ha transformado en una de las figuras ecuatorianas más mediáticas dentro de las redes sociales. Más allá de su labor como modelo y DJ, su creación de contenido con su pareja Kike Jav la han llevado a ganar popularidad.

Recientemente, la joven de 26 (cumplió el pasado septiembre del 2022) contestó una serie de preguntas que ayudó a conocer a los seguidores más sobre ella. Entre los temas que se tocaron fue el embarazo, matrimonio, fortuna dentro de OnlyFans y amor por su actual novio.

¿Quiere casarse?

“Nunca he querido casarme o tener hijos. Si se da que sea después de los 30. No es algo que yo desee”.

¿Cuándo se dio cuenta que se enamoró de Kike Jav?

“No sé. Fue raro. Creo que hace unos cuatro meses. Antes yo ya lo quería muchísimo. Nos llevábamos súper bien”.

¿Qué pasa con John?

“Somos súper amigos. Él me ha dicho que tiene una gran admiración porque soy DJ mujer, pero la gente lo mal interpreta”.

¿Cuánto gana en OnlyFans?

“Eso no puedo decir, eso es muy íntimo. Me va bien”. Dejó claro que si gana miles por no para tanto para ser millonaria.

Indicó que a las personas que quieran ingresar en esta plataforma que se sientan seguras, que no es nada malo. “Simplemente háganse un análisis. Independientemente de lo que diga la gente. Por que al final es tu vida”.