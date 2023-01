“Soy un chico normal”: ‘Alien Negro’ está cansado de que lo expulsen de lugares pero ya se va amputar otra parte de su cuerpo

Anthony Loffredo, más conocido como “Alien Negro” lleva años modificándose su cuerpo y adaptándose a una forma alienígena. Esta decisión la tomó porque mencionó que nació en “un cuerpo al que no pertenecía”. Ahora, el francés menciona que se siente cansado que por su apariencia lo expulsen de lugares y no pueda conseguir trabajo o hablar con otras personas.

A sus 33 años, el hombre se ha amputado las orejas, la nariz y algunos dedos.

Alien Negro conversó con el medio ‘LadBible TV’, Loffredo reveló que sufre de discriminación constante en sitios públicos como restaurantes y bares. “Si quiero comer en un restaurante, a veces el mesero dice que no puedo comer en la terraza”.

Anthony está cubierto de tatuajes en todo su cuerpo, pero que ya ha logrado llegar a algunos acuerdos en restaurantes cerrados.

Por otro lado, ha mencionado que con su transformación ha podido ayudar a otras personas: “Me dijeron gracias porque ahora se sienten más seguras. Que ahora las miradas que reciben de otras personas, no les molestan”.

Sin embargo eso no piensan las personas que le pueden otorgar un trabajo ya que existen muchos perjuicios sobre su cuerpo. “Es una lucha todos los días, porque todos los días encuentras gente nueva que no entiende, que quiere juzgar. Es la vida, no todos entienden todo. Como yo, no entiendo muchas cosas de mucha gente”, agrega.

Alien Negro dice que es un chico normal:

Alien Negro insiste que es un chico normal y que tiene una familia como cualquier persona. “Me gusta que me miren como un chico normal con un trabajo, con una familia, que tiene amiga, novia, todo eso. Eso es lo que me hace normal”, dijo.

Pese a la discriminación que tiene no detendrá sus transformación y ahora planea amputarse una pierna. “Es algo muy difícil porque tengo una pierna sana y una amputación es algo grande”.