“Que no te juegue en contra después”: Sol y el regaño que le dio Erika Vélez tras decisión que tomó como portadora del PIN del CHEF

MasterChef se pone más interesante por cada momento que marcan sus participantes. En esta ocasión Sol fue quien se llevó el protagonismo en el programa de este miércoles 25 de enero. Pues ella tenía una decisión muy importante al ser la portadora del PIN del CHEF. Pues eligió a Johjan como uno de los participantes “que utilizó menos técnicas de cocina moderna”.

Por lo que no iba a ser probado el plato que preparó el concursante en el reto de esta noche. “Creo que ella actúa con su corazón no estratégicamente. No sabe que a los que está protegiendo en algún momento le pueden cortar la cabeza”, expresó Johjan.

A pesar de que ella se disculpó, la reacción del participante estuvo implícita al momento de ser nombrado por Sol, por lo que su comentario era inevitable.

Erika Vélez la regañó

De igual manera, la presentadora de cada emisión de MasterChef Ecuador, Erika Vélez, no se guardó nada y la regaño a la participante que reaccionó con una cara de sorpresa.

☀️Sol tiene una decisión más como portadora del PIN del CHEF. ¿Crees que fue correcta su elección? 👨‍🍳 #MasterChefEcuador pic.twitter.com/gdUXiQ5hov — Teleamazonas (@teleamazonasec) January 26, 2023

“A ella le gusta quedarse con los competidores más difíciles, a ella le gusta sentir esa energía y aprovechar cuando tiene alguna ventaja. Pero bueno, esperemos que no te juegue en contra. Para la próxima, piensa en ti”, le dijo Erika.