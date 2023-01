“Exparticipante de MasterChef me dejó como puerca”: influencer ecuatoriana revela el momento incómodo

La querida influencer manabita Gina López publicó un video en su cuenta de TikTok contando una anécdota que tuvo con un exparticipante de MasterChef Ecuador de quien era fan.

Con su particular y divertida manera de contar las historias a sus fans empezó diciendo “quedar como puerca no es algo que a mí me asombre mucho, ya estoy acostumbrada”.

Todo sucedió la vez que estaba en un evento con influencers y más personas del medio. “Así como hay gente que a mí me reconoce, me pide fotito y se pone feliz también, yo tengo mis momentos de fan”.

Gina confesó que veía MasterChef con su abuelita y era fan número uno del programa. Antes de ir al evento, ella sabía que esa persona iba a estar ahí.

“Yo estaba haciéndome la loquita porque no quería activar mi modo fan loca, pero yo súper emocionadota decía ¡ay aquí va a estar! Se ve que es tan linda persona, en las redes y en el programa se lo veía tan linda gente, tan bello como que no me iba a tratar como me trató”, dijo.

Confesó que no pensaba buscarlo o acercarse porque le daba vergüenza, pero por cosas de la vida se lo encontró en el ascensor.

“Entro y estaba ahí, no sabía qué decir. Ese momento no lo había planeado en mi cabeza. Obviamente quería decirle algo, pero yo me estaba haciendo la loquita. Lo primero que se me ocurrió fue decirle “hola” con una sonrisota de oreja a oreja. Él levanta la cabeza, me analiza y me dice “hola”. Yo me decía “piensa, piensa, dile otra cosa”. Yo feliz le digo, “yo veía la temporada pasada con mi abuelita, nos encantaba verte, somos súper fans””.

Cuando le dijo eso, él alzó la cabeza y la vio nuevamente. “Me pegó una escaneada y me dice “ahh”. Ni siquiera se esforzó, ni se hizo el loquito, como puerca quedé”.

Entiende que no siempre las personas van a estar con el mejor de los ánimos y que hay días malos, pero su actitud en un evento con fans le dejó mucho que desear.

“No es que yo me sienta famosísima, he tenido esos días en los que no me siento para nada bien, ni para pegar una sonrisita y a la fuerza la saco porque si yo estoy aquí es por la gente que me ve”.

También recalcó que no lo saludó en la calles para decir “debió estar cabreado”, estaban en un evento para fans.

“Yo quiero creer que él no se comporta así con el resto de sus fans y quizás alguna vez vio un video mío, le caía mal y dijo “esta es la que habla horrible” porque yo en serio me rehuso a creer que alguien se puede comportar así con la gente que lo sigue y admira”.

En los comentarios, los seguidores quisieron saber de quién se trataba y empezaron a etiquetar al ganador de la temporada dos, Roberto Ayala, pero la influencer dijo que no se trabaja de él. Le preguntaron por pistas, pero ella no dijo más.