A Piqué le pegan chicle en la cara: la curiosa publicidad en las calles de México

El lio entre Shakira y Piqué dejó importantes beneficios, una de las áreas que más sacó provechó de la pelea entre la expareja fue el marketing. Tal y como lo hizo Renault, han existido campañas que juegan con los versos de la última canción de la colombiana para cambiar los hábitos de las personas.

Fue en Aguascalientes, estado del norte de México, donde una publicidad invitó a los consumidores de chicle a pegar la goma de mascar usada en la cara del jugador de fútbol. Con la invitación “SalPiqué su chicle aquí”, los usuarios no dudaron un momento para pegar este dulce en el rostro del campeón del mundo.

El peculiar póster tiene el objetivo que las calles se mantengan limpias y no dejen estos desechos perjudicando el tránsito de las personas.

En #Aguascalientes para Mantener sus Avenidas y Calles Limpias aprovechan la Polémica entre #Shakira y #Pique ;para qué No tires tu Chicle en Cualquier sitió buena medida, buena publicidad la Foto de Piqué esperando la Basura. pic.twitter.com/NOuSs6jlec — Héctor Coronado (@HctorCoronadoM1) January 18, 2023

Detalles de las canciones de Piqué

Los últimos lanzamientos de Shakira han sido un complemento éxito, la música pegajosa y sus letras se han vuelto un himno para muchas personas que pasaron rupturas justo cuando cada tema iba saliendo.

Sin embargo, en una reciente entrevista el compositor de los últimos temas de Shaki dio detalles impactantes. Keityn confesó que Monotonía y Te Felicito se elaboraron antes que la colombiana terminará su relación.

Aseguró que la cantante tenía la letra en su poder cuando aún era pareja del atleta, y que incluso Piqué habría dado su visto bueno.

“Monotonía es una canción que la hago antes de conocer a Shakira, la tenía guardada. Me siento con ella hace un poquito más de un año y le presento Monotonía y Te felicito. Llegué al estudio, ella todavía no estaba pasando por eso (separación). De hecho, Piqué estaba en su casa y simplemente se dio. Hicimos las canciones, las grabaron, Piqué entró, escuchó dijo: ‘wow, me encanta’”, inició.