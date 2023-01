¿Estás loco Piqué? El baile viral de Shakira que hizo cuestionar por qué la engañaron

La telenovela de la ruptura entre Piqué y Shakira sigue dando de hablar en las redes sociales. Aunque los bandos están “creados” en cada una de las plataformas, la mayoría apoya a la colombiana y se preguntan cómo es posible que el español la haya traicionado.

Debido al “boom” mediático que ha desencadenado esta ruptura y conjunto de canciones de la barranquillera, usuarios han optado por rememorar viejas fotografías y videos donde Shaki es protagonista.

Baile de Shakira

Un reciente videoclip que se convirtió en viral es donde la exponente del pop baila su tema “Loba” en un show de hace varios años. Aunque Shakira luce más joven, sus movimientos de caderas deslumbraron y dejaron más expuesto a críticas al exculé.

“Piqué no te entiendo”; “el video es adictivo”; “Piqué te quiero mucho pero te equivocaste”; “juro que no entiendo a Piqué”. Los comentarios dejan en claro que más allá de un problema de entendimiento, no existe justificación para dejar a Shakira.

El secreto de sus canciones

Los últimos lanzamientos de Shakira han sido un complemento éxito, la música pegajosa y sus letras se han vuelto un himno para muchas personas que pasaron rupturas justo cuando cada tema iba saliendo.

Sin embargo, en una reciente entrevista el compositor de los últimos temas de Shaki dio detalles impactantes. Keityn confesó que Monotonía y Te Felicito se elaboraron antes que la colombiana terminará su relación.

Aseguró que la cantante tenía la letra en su poder cuando aún era pareja del atleta, y que incluso Piqué habría dado su visto bueno.

“Monotonía es una canción que la hago antes de conocer a Shakira, la tenía guardada. Me siento con ella hace un poquito más de un año y le presento Monotonía y Te felicito. Llegué al estudio, ella todavía no estaba pasando por eso (separación). De hecho, Piqué estaba en su casa y simplemente se dio. Hicimos las canciones, las grabaron, Piqué entró, escuchó dijo: ‘wow, me encanta’”, inició.

Y agregó: “Pero no fue que la necesitara, simplemente así se la mostré, la grabó y ya. Monotonía estaba grabada hace más de un año (desde 2021)”.