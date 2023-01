Carolina Jaume llamó en VIVO en ´Las Huecas´ a su ex Douglas Bastidas: ¿Hay video íntimo de la Jaume?

El ´Hueco de la Jaume´ ya está de vuelta y ya salieron al aire los primeros capítulos de este 2023. La puesta en escena del espacio digital continúa siendo un éxito, pese a los rumores de demandas por parte del presentador Angello Barahona, la detención de Carolina Jaume y todo el escándalo mediático que salpicó a la señal para el cierre de 2022.

En esta ocasión, el conocido rostro de Ecuavisa invitó a la ex presentadora de ‘Fuull Night’ Arianna Mejía para hacer parte de su ´hueca´ y participar del atrevido y revelador juego de la ronda de preguntas, allí las ´ñañas´ como suelen llamarse las polémicas presentadoras, dejaron al descubierto más de un oscuro trapito de su pasado.

Fue en medio de las confesiones, que Arianna señaló a Carolina Jaume de “llamar” insistentemente a quien fue el ex amor de ambos rostros, el cantante Douglas Bastidas, mientras él aún mantenía una relación con ella y Carolina ya estaba casada. “Lo llamas a contarles tus cosas, no mientas”, aseguró Mejía.

Otra de las opiniones que salieron a flote, fue la presunción de la existencia de un video íntimo de la conductora de ´Las Huecas´ con el también escritor mientras viajaban por Europa, una señalación que Carolina Jaume desmintió con una llamada en vivo.

“Douglas es Carolina, estoy en Las Huecas con Arianna Mejía y me está diciendo que tú le decías que yo te llamaba mientras estaba yo casada y que tienes un video conmigo en Europa”, dijo la también actriz en plena transmisión con la llamada a quien fue su ex esposo, con la llamada corriendo.

“No, yo no tengo absolutamente nada, yo nunca te grabé”, dijo Bastidas en relación al video con contenido sexual, sin embargo, no negó el haber tenido comunicación con Jaume mientras ya estaba casada. “No, no me llamabas, bueno me escribiste un par de veces, como panas, siempre como amigos”, expresó.