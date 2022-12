Angello Barahona inició acciones legales contra Jonathan Estrada, tras lo dicho por Carolina Jaume en ´Las Huecas´

“Jhonatan Estrada tienes hasta el lunes para la réplica” es el desafiante mensaje del presentador de televisión Angello Barahona, para el ex actor Jonathan Estrada, a quien anunció que ya se encuentra en proceso la querella en su contra, tras lo dicho por Carolina Jaume el pasado 25 de noviembre, mediante el uso de su programa digital ´Las Huecas´.

“Hice uso de este derecho a la réplica luego de que el pasado 25 de noviembre, este programa Hackers, publicó un extracto del programa de YouTube La hueca del ex actor Jhonatan estrada, quien en ese espacio dió cabída a una serie de perversas mentiras de Carolina Jaume a mi persona y a mi familia, y no se las voy a dejar pasar,pues junto a mi abogada esther de Sandoval y Sandra Sandoval Chávez inicio una querella para llevarte a la justicia @jonathanpeb Jhonatan estrada”, es el mensaje que acompaña a la pronunciación realizada por el comunicador, quien utilizó su cuenta en Instagram para dar a conocer la noticia

Barahona argumentó que la ex presentadora de Ecuavisa, Carolina Jaume, realizó un mal uso de su nombre y dijo: “Tuvo frases realmente ofensivas, perversas, pero además, y esto es lo más grave, absolutamente carentes de veracidad, has mentido una vez más Carolina Jaume, has mentido una vez más, a la audiencia, al público, a tus seguidores, a los seguidores del programa de internet ¿Por qué lo haces? ¿Qué te llama o que te atrae de mentir a la gente? Todo lo que has dicho es absolutamente falso, como todo lo que has dicho en el año en un reality, a través de compañeros de trabajo, todo lo que dices es mentira”.

Fue durante el estreno de ‘El hueco de la Jaume’ que la ex actriz protagonizó una especie de ronda de preguntas, donde Jonathan Estrada le preguntó el nombre de tres personas, quien ella consideraba no deberían volver a hacer farándula, ahí aseguró:

“Los tres se pueden resumir en una sola persona. Es alguien que quiso decir que Alejandra Jaramillo era diabólica, se ha metido con gente que yo quiero, como la vida de una de las personas que más he querido y una de las pérdidas más insuperables que tengo. Es Angello Barahona”.

Por otra parte, aadvirtió que no está en búsqueda de una invitación al programa de Youtube, sino de unas disculpas públicas. “no me vengas con que me invitas a tu programa YouTube y que me tome " unos tragos” para hablar sandeces ( tengo el mensaje donde me invitas a tu programa YouTube) yo soy decente, no necesito beber para estar al aire”, escribió.