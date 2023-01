“Han salido noticias falsas”: Anuel AA aclara rumores y asegura que Cattleya aún no ha nacido

Anuel AA ofreció una entrevista al programa ‘En Casa con Telemundo’ y, en ella aclaró que su hija Cattleya aún no ha nacido y las noticias que han salido sobre eso son mentiras.

El reguetonero negó que Yailin haya tenido un parto prematuro como se rumoreó la semana pasada, e incluso dijo que la bebé “está bien saludable” y pudo ver su rostro a través de la magia de la tecnología.

“Lo más importante es que está bien saludable, han salido noticias raras y falsas que ella tuvo un parto prematuro y yo no entendí eso”, dijo.

Además, asegura que esperan que el parto de Yailin sea en República Dominicana. “Ella está bien, la bebé está bien también, están saludables las dos, ya mismo está por parir, en el nombre de Dios”, añadió el reggaetonero, pidiendo a sus seguidores que envíen sus bendiciones para su esposa y su hija por nacer.

El artista está por lanzar un nuevo disco en 2023 y se presentó, recientemente, en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Nueva York. “En Jimmy Fallon me sentí bien, me sentí feliz, es un sueño hecho realidad”, dijo. “Creo que he sido el único gracias a Dios que ha cantando trap en Jimmy Fallon, de los latinos”.