“Por cuestiones políticas”: El día que vidente predijo el fraude del Miss Universo con Miss Venezuela y Miss USA

Se habla abiertamente de fraude en el Miss Universo. Ya estaba más que cantado que la Miss Venezuela, Amanda Dudamel se llevaría la corona. Pero resulta que nombraron ganadora del certamen a Miss USA, R’Bonney Gabriel. Indignación latinoamericana es lo que hay en redes por ese “robo descarado”. Pero esto lo predijo el año pasado una vidente.

[ ¡La cara de Miss Ecuador lo dice todo! Así reaccionó Nayelhi González cuando nombraron la ganadora de Miss Universo ]

Kay ‘Lala’, como le conocen en TikTok, vaticinó que Dudamel sí ganaría el certamen de belleza, pero le darían la corona a “otra” por temas “políticos”. El pasado 28 diciembre 2022 publicó un video en YouTube titulado: “Predicciones 2023 – (Países) PARTE 2″. En el mismo lanzó sus cartas sobre Venezuela.

Al principio decía que a la candidata venezolana le irá muy bien en el Miss Universo. “Veo que Venezuela celebra”, dice. “Puede que gane...”.

Justamente el sábado en la noche, se creía que Dudamel era la ganadora. Pero la historia fue otra. La organización decidió darle la corona al imperio ¿Influencia? En sus conciencias quedará.

View this post on Instagram

Para ver la predicción ve al minuto 05:44, del video a continuación:

Luego de esta predicción, la vidente reaccionó en TikTok replicando sus palabras exactas y dejando ver su reacción. En medio de la polémica la joven oriunda de República Dominicana aclaró su postura cada vez que lanza alguna predicción de este estilo. La representante de su país, Andreína Martínez, quedó en tercer lugar.

“Como tarotista a mi me toca contar las cosas imparcialmente. Yo era fan de mi paisana Dominicana, pero el Tarot es algo (…) Yo no tengo el control sobre las informaciones del espíritu. No me ataquen”

— Kay ‘Lala’ en YouTube