Sin maquillaje, ni filtros: Así lucía Nayelhi González antes de ser Miss Ecuador

El concurso Miss Universo se realizará este sábado en Nueva Orleans. Las concursantes ya completaron sus desfiles en traje de gala, traje típico y traje de baño durante una ceremonia preliminar que se transmitió en YouTube el miércoles. Nayelhi González es la representante ecuatoriana y ya se ha robado las miradas.

Nayelhi es de la bella provincia verde, Esmeraldas, tiene 26 años y fue coronada en septiembre de 2022 como Miss Ecuador. Mide 1,77 cm, es licenciada en enfermería y modelo profesional. Desde que ganó la corona se prepara para la cita internacional más importante de la belleza que se realizará este sábado. Su proyecto social está enfocado en impulsar a las jóvenes como líderes de la sociedad.

Entre los deportes que practica están el atletismo, voleibol, baila, dibuja y canta. Es voluntaria en la campaña visual Tu doctor en casa, sacando sonrisas y en la Fundación Germinar en Esmeraldas.

En su Instagram las primeras publicaciones son de 2021 donde se ve fotos mostrando su rostro al natural sin maquillaje y sin filtros con su afro maravilloso. La mayoría de sus fotografías muestra su carrera de modelo y Nayelhi en las pasarelas o sesiones fotográficas.

También muestra una foto sonriendo orgullosamente antes de su diseño de sonrisa. “Me presento soy Nayelhi González una mujer esmeraldeña afrodescendiente llena de sueños y metas por alcanzar. Recuerdan que les dije que tenía una propuesta importante púes, no s{e lo que me deparé esta nueva aventura a la cúal decidí decir sí, pero se que si Dios me la envío es por algo”, fue parte del mensaje publicado en noviembre de 2021.