La plagiada resultó plagiadora: el verdadero origen de la canción de Shakira

La sesión 53 de Bizarrap tuvo una invitada de lujo: Shakira. La colombiana dedicó más de 3 minutos a su expareja Piqué y usó referencias contra la actual novia del español.

Más allá de la repercusión viral, una joven artista se mostró impactada al declarar que la cafetera le habría copiado una parte de su mayor single. La venezolana Briella señaló que no tendrá ninguna repercusión legal pero le hubiese gustado que le pidan permiso.

“Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer”, decía Briella media hora después del estreno del sencillo de Shakira, “Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida”, decía

Pero, este reclamo parece pecar de hipocresía. Fuera de la letra (solo tú), el simple ya fue usado meses atrás por dos artistas /grupo diferente. El primero en detonar este ritmo fue Secret Number con el single “Dangerous Love” (24/11/21) mientras que meses después el cantante Cain Guzmán con “Recuérdame” usó el mismo recurso (14/02/22).

Tal y como lo reveló el tiktoker Tavo Arraya, Shakira no solo pudo haberse “inspirado” en Briella o tan siquiera la tuvo en cuenta cuando existían pasados exponentes con este sampleo.

Problemas legales

Para imaginarnos la magnitud de una demanda de este tipo (plagio) nos remitiremos a lo sucedido con Robbie Williams. Cuando plagió el tema ‘Jesus in a camper van’ el cantante, después de años en los tribunales, pagó el 25% de las ganancias lo que significó 3 millones de dólares.

Para hacer una estimación, si la canción de Shakira llega a simular el impacto de la sesión con Quevedo (417 millones de vistas en YouTube) y tuviera que pagar el 25% por plagio tendría que desembolsar más de 75 mil dólares.