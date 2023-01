Belinda y las famosas que le mostraron sororidad a Shakira

Shakira se ha apoderado de las tendencias con su último tema dedicado a Gerard Piqué y a su nueva novia Clara Chía Martí, por lo que son muchas las reacciones que se han podido ver en las redes sociales sobre su manera de cantarle al desamor.

La colombiana se ha caracterizado a lo largo de su carrera por dedicarle canciones de amor a sus exparejas, pero también por lanzarle indirectas cuando la relación se acaba y ahora le tocó el turno al padre de sus hijos.

Aunque son muchas las opiniones divididas sobre las duras palabras de Shakira a Piqué y Clara, hay quienes la ovacionan por la manera de lograr facturar con el dolor y expresar todo lo que ha sentido por el hombre que la traicionó.

Recordemos que Piqué solía meter a su casa a la mujer con la que la engañaba y quedó registro en una entrevista virtual del exjugador.

Sherlyn y las famosas que han apoyado a Shakira

La actriz mexicana no dudó en mostrarle sororidad a la intérprete y a través de sus redes sociales dejó un mensaje sobre la importancia de sacarle frutos al despecho y expresar lo que se siente.

“Nada más para subirnos al tren del mam*, ¿ya escucharon la canción de Shakira? La amo. Los que me pongan aquí de “Es una ardida” y no sé qué, fuera, aquí somos team Shakira”, inició.

De igual manera, expresó las razones por las que apoya plenamente a la compositora.

“¿Por qué?, bueno ahí les va. Regularmente cuando a las mujeres les pintan el cuerno y eso hasta pena nos da, decimos ‘¿Qué habré hecho mal?’, ‘¿En qué habré fallado?’, pero aquí no. Aquí es: ‘¿Me dejó? Sí, me vale madres’ y no solo eso ‘Voy a hacer millones de dólares porque mucho corazón roto, pero cartera llena’. No es lo mismo llorar en una choza que llorar en medio del mar en tu yate, burlándote y muerto de risa del dolor que te causaron y el cómo lo trascendiste, ¡me encanta!”, agregó.

No obstante, no dejó de sentir lástima por Piqué al tener que escuchar el tema y no poder cantar.

“Lo que sí he de confesar, es que me siento muy mal por Piqué, porque imagínese la frustración de estar en algún lugar y que pongan la canción de Shakira y no poder cantarla. Va a estar mustiamente como cuando nosotros lo hacemos con Gatita (Bellakath), no la cantas porque te da oso pero la neta todos la tenemos pegada aquí en la cabeza. ¿Ay Dios mío!, es como escuchar la de Bichota (Karol G) y no poder cantarla. Este va a ser el nuevo himno, de mí se acuerdan”, finalizó.

Belinda

Otra de las que no dudó en mostrar su apoyo a Shaki ha sido Belinda quien aprovechó una de sus publicaciones en Instagram para comentarle.

Belinda dio su apoyo a la colombiana. Foto: Instagram

“Reina 👑 yo te apoyo!!! ❤”, escribió.

Chenoa

La española también respaldó con todo a su colega y muchos le pidieron que le sacara un tema a David Bisbal, con quien tuvo un polémico romance hace algunos años.

Chenoa comentó en el Instagram de Shakira. Foto: Instagram

“Cuando tú vas...la loba vuelve auuuuuu @shakira 🙌”, agregó.

Niurka Marcos

Otra de las que fue tajante al momento de respetar a Shakira fue la actriz mexicana quien aseguró que cada quien es libre de expresar su dolor como quiera.

“Cada quien que haga con su vida y sus decisiones lo que quiera y la señora está en todo el derecho de expresar su dolor porque la audiencia la ha acompañado, la ha apoyado y ha triunfado y transmitido a las personas, no solo a las mujeres, sino a los hombres que también simpatizan con ella, como ha superado su pena”, expresó.