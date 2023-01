Valeria Gutiérrez sigue sin recuperar su cuenta de Instagram: “Nada de lo que publiquen soy yo”

Valeria Gutiérrez, Miss Ecuador Internacional 2021, se pronunció en un video en sus redes sociales, como Facebook y TikTok, para denunciar que su cuenta de Instagram había sido hackeada y estaban estafando a sus seguidores.

La miss también envió un mensaje a ‘Los Hackers de la Farándula’ para que la ayudarán a difundir la información ya que, diferentes personas habían caído en la trampa del hacker.

“Me hackearon las redes sociales, la cuenta de Instagram y están colocando unas historias haciéndose pasar por mí sobre una aplicación de bitcoin, para que transfieran plata y, supuestamente confiar en la persona que están tageando. No hagan caso en eso, que esa persona no soy yo. Yo no he subido absolutamente nada y hay mucha gente que está cayendo”, describió Valeria en un video.

Publicaciones que hizo el hacker en el Instagram de Valeria Gutiérrez

Además, la ecuatoriana también creo una cuenta provisional en Instagram ya que, espera recuperar la suya. Mientras tanto, pidió a todos los seguidores hacer caso omiso a todo lo que publiquen en su cuenta y “si alguien les escribe no responder, ni creer”.

Al ir a su perfil, el hacker hizo una publicación donde se hace pasar por Valeria y explica a sus seguidores que en poco tiempo pueden multiplicar sus cifras en el banco yendo al link de una aplicación de Bitcoin. El post está acompañado de imágenes de una supuesta camioneta Range Rover que “logró comprar” Gutiérrez con las transacciones, pero todo es mentira.