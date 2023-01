Ni los fans de Shakira lo notaron: la dura referencia contra el grupo favorito de Piqué

Shakira dio un "golpe bajo" a Piqué El español no se salvó ni en sus gustos musicales.

Desde comparación (vehículos, relojes) a referencias de estado físico y mental fue lo que se notaron en la sesión 53 de Bizarrap donde Shakira no salpicó sino bañó de verdad a las redes sociales de lo que pasó con su expareja Piqué. Claramente esos factores no pasaron desapercibidos pero hubo un guiño que la colombina no podía olvidar y pocos tuvieron la dicha de entenderlo.

Daft Punk y Piqué

Es al inicio del tema musical cuando la interprete de ‘Antología’ usa el sampleo del tema musical ‘Harder, Better, Faster, Stronger’ para la frase “sorry, baby, hace rato”. El guiñó a Daft Punk no es nada casual, ya que el campeón del mundo (2010) es un gran fan y lo tilda como uno de sus grupos favoritos.

“Escuchando Get Lucky. ¡No puedo dormir! El jet lag me está matando. Estoy despierto toda la noche para tener suerte”, fue uno de los trinos del exdefensa. Al igual que otros que realizó durante su carrera, demostró que el grupo de electrónica francés es uno de sus preferidos al momento de relajarse.

Este “golpe bajo” de Shakira demuestra que la colombiana conocía de pies a cabeza al papá de sus hijos y por ello, cada frase tenía una estocada para el exfutbolista y un billete más para su bolsillo por los millones de visualizaciones que acumula cada hora.

Reacciones

El popular streamer español Ibai Llanos, y amigo de Gerard Piqué, reaccionó y comentó en directo la nueva canción de Shakira con Bizarrap a la que sin miedo a nada reconoció que “el entierro de Piqué”.

Se quedaba boquiabierto al decir “no, no, no, hay mucho beef” cuando escuchaba los primeros versos de la aniquilante canción en la que Shakira no perdonó ni a su suegra y menos a la Hacienda de España.

“¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué es esta barbaridad?”, dice Ibai al oír la frase que en redes se ha vuelto tendencia: “te creíste que me heriste y me volviste más dura. La mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.