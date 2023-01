¿Naruto duele más que Shakira? Lo que le molestó más a Piqué que la sesión de Bizarrap

La reciente sesión de Shakira con Bizarrap no solo que varios de sus estribillos se transformen en virales en redes sociales, también provocó bandos como cualesquier tendencia. Mientras unos (la mayoría) ratifican que la cafetera debe explotar este desenlace amoroso para ganar dinero, otros tachan que Piqué ha sido el más maduro al dejar de lado temas con su expareja.

[ Shakira sí factura: los miles de dólares que ganó en 12 horas con su tema contra Piqué ]

Ante este escenario, un tuit del ex zaguero del FC Barcelona se convirtió en el ejemplo de la actitud de Piqué y muchos pensaron que se trató de una respuesta reciente. En el trino el también empresario se mostró enojado porque le hicieron spoiler de Naruto y por ello le han “jodido” todo el fin de semana.

“Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde…”, aunque la publicación demuestra lo “alejado” que Piqué está de al ruptura con su pareja este corresponde al 30 de diciembre del 2022. Es decir, no tiene ninguna relación con la reciente publicación de Shakira pero demuestra que le provoca más malestar.

La última vez que se pronunció el exfutbolista y campeón del mundo fue el pasado 10 de enero cuando colocó emojis de un circo después de anunciarse la colaboración entre la madre de sus hijos y el DJ Bizarrap.

Un gilipollas me ha hecho spoiler de Naruto y me ha jodido todo el finde… — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 30, 2022

Reacciones

El último trino no fue bien recibido y los usuarios no tardaron en señalarle que callado le irá mejor. Aunque también extendieron a su apoyo ante la avalancha de presión mediática que ha recibido.

“¿Soy la única persona que piensa que el acto de Shakira de dedicarle una canción a Pique no es solo un acto de inmadurez de ella, sino que también demuestra lo afectada que se encuentra? Independientemente de si la canción está buena o no, creo que envía el mensaje equivocado”, escribió un usuario.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Contra Shakira

“Ay ya cae mal la Shakira con sus canciones de resentida contra Piqué, literal volvió a ser relevante por la infidelidad si no ya todos nos estábamos olvidando de ella”. “Por culpa de mujeres como Shakira es que la mayoría de los hombres piensan que todas son dramáticas. Por Dios ya basta de lloradera, le creaste una canción, le acabaste la carrera deportiva, destruiste su imagen. ¿Acaso necesitas que Piqué se suicide para que lo superes?”. “Shakira es una resentida”.