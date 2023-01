“Una resentida”: por esto acusan a Shakira de querer hundir a Piqué a toda costa

Shakira siempre ha sabido aprovechar sus emociones para hacer música sin embargo, algunas personas no dejan de señarla por estar “abusando” de su ruptura con Piqué al grado de hundir su carrera.

La colombiana se mantuvo en silencio un largo tiempo respecto a su separación del ex futbolista pero finalmente sorprendió a todos con Monotonía, canción con la que no temió señalar directamente a Gerard Piqué.

Ahora Shakira sorprendió con el anuncio de una nueva canción junto al productor argentino Bizarrap (BZRP Music Sessions).

Junto al anuncio, la cuenta de Shakira Media (la cual está verificada) compartió una imagen en la que se lee: “Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 01/11″, dando a entender que el lanzamiento de la nueva canción será el 11 de enero.

En redes sociales ya circula lo que se especula será la letra y que tendrá varias referencias contra deportista: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”.

¿El reflejo del dolor o la mejor estrategia de marketing?

Desde hace meses, internautas han expresado en redes sociales su admiración por la forma en la que la colombiana ha “aprovechado” su ruptura y con su nueva canción aseguran será “el remate” perfecto contra Piqué.

“Shakira se ha propuesto hundir a Piqué a toda costa”. “Shakira va a terminar de hundir a Piqué con ese nuevo álbum”. “El mundo y Shakira unidos para hundir a Piqué”. “RIP Piqué”. “Y con esta va a rematar al infiel ese”, se lee.

Sin embargo, para otros ya es “demasiado”.

“Ay ya cae mal la Shakira con sus canciones de resentida contra Piqué, literal volvió a ser relevante por la infidelidad si no ya todos nos estábamos olvidando de ella. Ya move on”. “Por culpa de mujeres como Shakira es que la mayoría de los hombres piensan que todas son dramáticas. Por Dios ya basta de lloradera, le creaste una canción, le acabaste la carrera deportiva, destruiste su imagen. Acaso necesitas que Piqué se suicide para que lo superes?”. “Shakira es una resentida”.

A pesar de que la noticia de la ruptura ya lleva seis meses circulando, tal parece que la colombiana aún tiene mucho que decir al respecto.

En tan sólo 16 horas, Monotonía sumó 12 millones de reproducciones en Youtube y se posicionó en el número uno en Spotify en por lo menos 10 países de Latinoamérica.

Gracias a toda mi gente! ❤️

Según informes, Shakira tiene una fortuna de 300 millones de dólares, provenientes de la venta de discos y las giras musicales alrededor del mundo.

Si en el pasado Shakira aprovechó su enamoramiento para escribir las letras de Antología, Día de Enero y Amarillo, ¿por qué no lo haría con su dolor?

Con una carrera artística de más de 30 años, es una de las artistas con mayores ventas discrográficas en la historia, con más 80 millones de ventas, siendo también la artista latina con mayores ventas en los Estados Unidos. Asimismo es una de más galardonadas de todos los tiempos y la artista latina más premiada.