¡En venta! Carolina Jaume de nuevo en crisis económica, primero la ropa, ahora el carro ¿Cuánto pide por el auto?

Primero la ropa y ahora va por el auto, la ex presentadora de televisión Carolina Jaume, quien parecía estar dando un cambio a su vida en medio de todos los desaciertos que ha tenido que pasar, ha vuelto a dar marcha atrás.

Todo apunta a que el ex rostro de Ecuavisa nuevamente pasa por una mala situación económica, en los últimos días se supo que la actriz habló sobre realizar una venta de garage, donde aseguró que vendería ropa que ya no utilizaba y que ya no les gustaba, sin embargo, tras conocerse que la también modelo ahora también está saliendo de su auto, queda en evidencia que aparentemente hay una necesidad de dinero.

Fue Santiago Castro, el presentador del programa ´Calientitos Tv´ que dio a conocer la noticia por medio de su cuenta en Instagram, develando que la actriz está pidiendo 10 mil dólares por su auto, Aveo del 2019.

“Carolina Jaume al parecer sigue en crisis, ahora está vendiendo ya no la casa , ahora es el carro. Características del vehículo, año 2019, con un kilometraje de 67 mil kilómetros recorridos, revisiones en la casa. La Jaume está pidiendo 10 lucas por ese carro”, aseguró Castro en la grabación compartida, donde deja ver el auto que asegura es el de la ex presentadora.

Auto de Carolina Jaume

Auto de Carolina Jaume

“LA JAUME EN CRISIS AHORA VENDE EL AVEO”, escribió el presentador de ´Los Hackers de la farándula´ como copy que acompaña la filmación de promoción del auto, hasta el momento Carolina Jaume no ha hecho ninguna publicación al respecto en su redes sociales, caso contrario a como cuando puso en alquiler su casa.

Sin embargo, Castro hizo promoción de la venta, e incluso se atrevió a dar su número personal, para quienes estuviesen interesados. Tal parece que el año 2023 no empezó tan bien como lo hubiese querido la actriz.