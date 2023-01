¡Sacando provecho! Carolina Jaume hará una venta de garaje ¿A qué se debe?

Carolina Jaume, en ocasiones anteriores, ha puesto a la venta artículos que no utiliza y está vez hará una venta de garaje por lo que ha pedido sugerencias a sus seguidores de cómo y dónde hacerla.

A través de sus historias contó que duró la tarde de ayer organizando su closet. “Sacando ropa que ya no me gusta y no me queda. Tengo tanta tontera”, dijo.

Mencionó que estuvo unas 10 horas en el proceso y que aún no culminaba. Por eso decidió sacarle provecho a las prendas que están solo ocupando espacio en su casa y que otras mujeres podrían darle un mejor uso.

Carolina Jaume

“Uno cambia de talla, de gustos y no usa la mismas camisetas. Son bastantes cosas que se pueden reutilizar”, agregó.

Sin duda le irá muy bien ya que siempre ha mostrado outfit en sus redes que han llamado la atención de sus seguidores y hasta le consultan dónde los adquirió.

Todavía no ha dado mayor detalle si sólo serán prendas de vestir o también calzado, accesorios y carteras. Lo que sí es que sus fans estarán muy al pendiente no sólo de dónde y cuándo será si no los precios. También querrán compartir con la actriz y presentadora que seguramente estará al frente de su venta de garaje.

No es la primera vez

En una oportunidad, Jaume puso a la venta artículos que eran de ella como joyas y relojes de reconocidas marcas.

También rentó la que fue la casa donde vivía.

Tranquilidad

Es lo que muestra en sus recientes historias y a menos de un mes que estuvo casi 24 horas detenida por supuestamente obstaculizar el régimen de visitas de su hijo con Allan Zenck.

Carolina Jaume y Allan Zenck (Instagram)

Aunque uno de los acuerdos que llegó la expareja es no dar declaraciones del tema, en esas historias sobre la venta de garaje dejó claro que su pequeño estaba con Zenck “como todos los fines de semana”.

El pequeño paso navidades con Jaume e igualmente compartió con el empresario, tal y como ambos lo colgaron en sus historias.