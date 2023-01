Carolina Jaume defendió a su amiga Karina Linnett y dejó en la calle al ex de la chica ex reality

Lo dejó en la calle como popularmente suele decirse, Carolina Jaume, quien en algún momento también formó parte del reality show de ´El poder del Amor´ no pudo pasar por alto la controversia que existe entre la ex pareja, que resultó ganadora en la 2 entrega del programa que une corazones.

Karina Linnett y Asaf Torres, salieron de la mansión del amor tomados de la mano, pero meses después anunciaron su ruptura, recientemente los ex enamorados se encuentran en el ojo del huracán de la polémica, por todas las presunciones que surgen con relación a su separación.

El chico ex reality realizó hace poco un live, en el que hizo mención de su ex novia, resaltando todas las bondades de lo que llegó a sentir por ella, donde aseguró además que “La amé muchísimo, nadie sabe lo qué pasó en realidad”, abriendo la incógnita de qué habría acontecido.

Asimismo, Asaf explicó a su vez que no vio la necesidad de dar detalles de lo sucedido en medio del distanciamiento, puesto que a su juicio “no era necesario”, ante estas palabras, la ex presentadora de televisión, Carolina Jaume, no dudó en pronunciarse y como es de su estilo, opinó sin ningún tipo de reserva.

“@karinalinnett es una dama 👏 su postura ante esta situación es digna de admirar. Me sorprende ASAF que hables bien en en un vivo de Karina porque delante mío y @hdelpom hablabas cosas horribles de ella. En fin QUE VIVA EL SHOW”, la actriz no dudó en salir en defensa de su amiga, con quien compartió espacios y logró entablar una buena amistad mientras estuvieron en el reality del amor.

Actualmente, al puertorriqueño se le ha vinculado con Alexandra Balarezo, otra ex participante del reality con quien ha sido captado en distintas grabaciones en situaciones que evidencian que existe más que una amistad.