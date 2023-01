¡Pilas! Ferxxo te dice cómo debes vestirte para su concierto en Quito y Guayaquil ¿Cuánto cuestan las entradas para Feid?

Este 10 de enero comienza la venta de entradas para el concierto de Ferxxo o Feid para Quito y Guayaquil. Está pautado para el 31 de marzo en el Coliseo General Rumiñahui y el 1 de abril en el Coliseo Voltaire respectivamente. Para poder ir, el colombiano te dice cómo debes ir vestido para su show.

[ El precio de las entradas de Ferxxo, Feid, para sus shows en Quito y Guayaquil ]

El intérprete de ‘La inocente’ publicó un video en TikTok bajo el título: “GRWM”. Este término significa Get Ready With Me, que se traduce como prepárate conmigo. Justamente el dress code para sus conciertos. Una forma de crear cercanía e identidad con sus fanáticos. Como por ejemplo con Karol G se utilizó peluca azul y con Bad Bunny diademas con orejas de conejo.

Pantaloneta y gafas, lo más importante

Pantaloneta (Feid muestra una color verde, representativo de él).

Camiseta o playera de color blanco o negro. La que el artista muestra es blanca con estampado de color verde.

Medias altas de color blanco. (Canillas, es decir hasta las pantorrillas).

Zapatos cómodos. Es decir, tennis deportivos. Para poder bailar durante todo el show.

Gorra verde.

Lo más importante: Las gafas de sol. Él utilizó unas blancas con el cristal tornasol.

¿Cuánto cuestan las entradas?

La más barata tiene un precio de $40 y la más cara de $175. También ya se sabe la fecha en la que comenzará la venta oficial, así que pilas para que no te quedes sin ver al artista que es tendencia en Ecuador.

La empresa que está a cargo de los eventos de Feid en Ecuador son Output y Feel The Tickets.

Precio de las entradas a Feid:

Output publicó en su cuenta de Instagram el precio de los boletos para los dos conciertos de Ferxxo en Ecuador.

VIP: 40 dólares

40 dólares FAN: 75 dólares

75 dólares BUTACA/PALCO: 105 dólares

105 dólares OUTPUT BOX: 135 dólares

135 dólares FERXXO BOX: 175 dólares.

¿Dónde y cuándo comprar los boletos?

Pueden adquirir las entradas a Feid a partir del 10 de enero de 2023. Se puede comprar de forma online a través de la página web de Feel The Tickets o en los puntos de venta físicos: