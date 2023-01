!Es fraude! Momento en que capturaron a bailarín de Tini Stoessel y María Becerra al ser acusado de estafa

Axel Brian Eggestti, bailarín de 26 años, formaba parte del ‘staff’ oficial de Tini Stoessel y María Becerra. Es encargado de brindar un buen espectáculo en cada concierto. Es acusado de estafa por vender varios artículos tecnológicos y sillas gamers online que nunca llegaban a sus compradores.

No es la primera vez que el bailarín es acusado por no entregar un artículo. Ya varios testigos habían realizado la denuncia puesto que, pagaban un producto con la expectativa de que llegara a sus casas pero nunca fue así.

Alex estaba caminando por las calles de Puerto Madero, Argentina, cuando los agentes del -DDI- “Delegación Departamental de Investigaciones de San Isidro” y la -PFA- “Policía Federal Argentina” llegaron al lugar y lo capturaron.

La Fiscalía de ese país ya había iniciado la extradición del acusado, es decir, que el Estado permite la entrega de una persona que esta refugiada y condenada por un delito común. Por tanto, se investiga y se le otorga una condena para ser juzgado. El delito por el cual es inculpado es “estafas reiteradas”.

🚨 Así trasladaron hace instantes a Axel Egestti, el bailarín de Tini Stoessel a la DDI de San Isidro

- Mañana será indagado.

- ¿De qué lo acusan? Toda la información, acá:

📲 https://t.co/22AZ74z2DO pic.twitter.com/yYBRwFFkX6 — Vía Szeta (@mauroszeta) January 5, 2023

¿Qué fue lo que hizo?

Alex tenia una cuenta en Instagram donde siempre estaba al rededor de los 50 a los 150 mil seguidores. Solía cambiar el nombre de usuario constantemente. Pasó de llamarse “@laciudadgamer” a “@bsasciudadgamer” y así sucesivamente. Simulaba que vendía productos 100% confiables con ‘bots’, es decir seguidores y likes que él mismo compraba.

Cuenta de Instagram de Axel Egestti

Por medio de esta red social realizaba estas estafas. La descripción del peril decía: “Productos exclusivos. Envíos gratis a todo el país. Aceptamos trasferencias bancarias”. Por esto los usuarios lo han tildado de “cínico”.

Alex se comunicaba con sus víctimas, les decía que no aceptaba efectivo para que le realizaran dichas transferencias, una vez confirmado el depósito, los bloqueaba para que no puedan quejarse. Varios usuarios se mostraron indignados. Lamentablemente el dinero que les pidió a sus seguidores -a cambio de supuestos productos- no será recuperable.

“Compré una tira de luces led por transferencia. Decía que llegaba en 48 horas hábiles. Hoy ya pasaron casi 96 horas y no llegó la compra (...) No confíen en esa página” — Usuaria estafada