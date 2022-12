¡Tini Stoessel en medio de escándalo! Filtran chats entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, Tini tildada de “drogadicta”

El mundo de la música despertó con un nuevo escándalo, a solo horas de cerrar 2022, la cantante Tini Stoessel, se encuentra en el ojo del huracán y dentro de las tendencias de la red social de Twitter, luego que se filtraran los polémicos chats entre Rodrigo de Paul, su novio, y quien fue su ex esposa, Camila Homs.

La conversación entre la ex pareja ha salpicado de una manera muy negativa a la intérprete de ´Miénteme´, quien es señalada entre muchas cosas por la ex del futbolista argentino, no solo de ser la causante del rompimiento de su matrimonio, sino también de acusaciones como la de “drogadicción”.

En el momento que más contención debe recibir una mujer cuando la vida de su bebé está en juego Rodrigo de Paul la estaba traicionando y ella lo presentía. Tini no es Disney incrédula es una mujer que sabía lo que le estaba haciendo a otra Camila Homs te banco pic.twitter.com/bBqGqRz3vr — Genesis⭐️⭐️⭐️ (@SteStack1) December 30, 2022

como si cogerse a medio plantel de argentina fuese un insulto LLEGA A SER VERDAD Y TE APLAUDO TINI TINI TINI el sueño de un argentino promedio pic.twitter.com/qEC4Ozr8KV — aaron  (@aarontsuarez) December 30, 2022

Parte de los mensajes enviados por Rodrigo de Paul

¿Entienden que Rodrigo De Paul dijó que su PRIORIDAD es su novia tini, mientras estos dos soles lo estaban esperando, después de haber pasado un mes en qatar sin verlos? Me parte el corazón 💔😢 sos un sorete @rodridepaul. #LAM pic.twitter.com/19vFZf7Mqr — 🐱♥Daniela Aguirre♥🐬 (@DaniAguirre_) December 30, 2022

Los textos que se han apoderado de toda la atención de los internautas, dejan ver un gran resentimiento por parte de Camila Homs, quien incluso le echa en cara al argentino, que al momento de dar a luz a uno de sus hijos, él ya mantenía una relación con Tini, sin embargo, este defiende contra viento y marea a su novia.

Tal parece que estos controversiales mensajes, fueron expuestos inicialmente ante un juzgado, puesto que el jugador argentino los llevó como prueba luego que su ex esposa, amenaza con tomar algún tipo de acción por cuenta propia, en caso de llegar a cruzarse con la artista.

“No te pienso cruzar así que no sé como harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo m***** que sos, más que por ser campeón del mundo”, es uno de los textos a los que Ángel de Brito de ´Al aire de LAM´ América), tuvo acceso.

Uno de las recientes noticias que se dio a conocer luego del filtrado del chat del ex matrimonio, fue que la madre de Tini presuntamente habría tomado acciones legales, según lo dicho por la propia Camila Homs.