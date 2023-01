8 años de la muerte de Sharon, ‘La Hechicera’: Se revela su última entrevista

El 4 de febrero de 2015 Ecuador amaneció con la noticia de la muerte de la querida cantante ecuatoriana Sharon Edith Bermeo, más conocida como Sharon ‘La Hechicera’.

‘Los Hackers de la Farándula’ revelaron su última entrevista, días antes de su deceso en diciembre de 2014 en la que contaba muy entusiasmada sus planes que no se lograron cumplir.

“Estuvimos el lunes y martes en Perú. Estamos haciendo la lucha internacional, lo que nos apasiona, show business (...) Por ahí hay una propuesta interesante ( en la TV) hablamos de dramatizados”.

Reynaldo Vásquez, uno de los Hackers, la había entrevistado en aquel año. Al preguntarle de sus proyectos y que la gente la tildaba de “exquisita”, la reina de la tecnocumbia respondió.

“Yo tengo muchas cosas y me apasionan muchas cosas. Tengo que darle espacio a todos, no es exquisita. Si no puedo cumplir, no lo hago. Si lo puedo cumplir lo tomo y que Dios nos ayude, lo que hago, lo hago con amor”.

Para el 2015 tenía planes con canciones inéditas al ritmo de cumbia.

Su muerte ocurrió mientras estaba con su pareja, Geovanny López, quien fue sentenciado en una primera instancia a 26 años de cárcel como autor del femicidio del tecnocumbiera. Pero, en 2015 fue declarado culpable por homicidio culposo.

Sharon murió cuando ella tenía 40 años, dejando en la orfandad a sus dos hijos. Su muerte pasó al ser impactada por un carro en Santa Elena, la madrugada del 4 de enero cuando regresaba a su hogar después de cumplir varios eventos artísticos.