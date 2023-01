“Mis hijos no me contestan”: Mariela Viteri se quedó encerrada en el balcón de su casa

Mariela Viteri contó un contratiempo que tuvo en su propia casa. Resulta que subió al balcón donde suele disfrutar pasar un tiempo consigo misma para leer u orar. Sin embargo se quedó encerrada y llamaba a sus hijos, pero no contestaron porque sus teléfonos estaban en silencio.

“Les cuento que cuando tengo la oportunidad vengo al balcón a orar, leer la biblia, ver esta vista tan bella, tener paz en mi corazón, pera la puerta se cierra por fuera, estoy encerrada. Les llamo a mis hijos, están dormidos no me contestan” — Mariela Viteri

Se cuestionaba el porqué no le ponen sonido al celular ya que puede existir cualquier tipo de emergencia. “Yo también soy así, pero por lo menos le pongo en vibración. Mis hijos nada. Si supieran lo indecente que estoy y el frío que tengo”, contó Mariela en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Finalmente, logró solucionar llamando a la persona que les ayuda en la casa, pero no estaba y no tenía las llaves. Hasta que llamaron al guardia que fue a timbrar a su casa hasta que sus hijos se despierten, ya que sucedió aproximadamente a las 7:30.

“El timbre no está en silencio, gracias Dios. Marielita me reclama porque la había hecho despertar y me dice “mami, es imposible que uno tenga en ruido el celular cuando está durmiendo””.

“Tuve un contratiempo que quiero compartirles para tomar asunto”, fue el mensaje de la presentadora en su video.

En los comentarios, sus seguidores lo tomaron con humor y se sentían identificados porque sus hijos también “hacen lo mismo”. Aunque también hacían un llamado a la conciencia porque pudo haberse tratado de una emergencia.

“Imagínate que te hubiera pasado algo malo, quién te ayudaba, así son mis hijos jejeje por suerte estás bien”, “Así pasa con los hijos”, “Lo siento mucho, pero yo también pongo silencio a mi teléfono al dormir; de las emergencias me entero al día siguiente”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.