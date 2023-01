Tenemos tres años más para encontrar el amor ¡Gracias Bad Bunny!

Bad Bunny subió un TikTok donde cumplió el sueño de muchos de sus fanáticos al modificar la letra de su canción “Yonaguni”. Un verdadero deseo de Año Nuevo cumplido para sus seguidores que habían perdido la esperanza de tener a Benito este 2023.

“Pa’ que ante’ ‘e que se acabe el año tú me des un beso...Y empezar el 2023 bien cabrón...Contigo y un blunt”. Es lo que dice originalmente el éxito del artista con el que se insertó de plano en el mercado asiático.

Muchos relacionaron la letra de esa canción con su retiro de la industria musical este año. Pues con su anuncio que quería darse un descanso, todos pensábamos que iba a estar ausente. “Me estoy tomando un descanso. El 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros. Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco”, dijo en una entrevista para Billboard.

Antes de finalizar el año lanzó otro hit musical: “Gato de Noche” junto a Ñengo Flow. Pero ahora nos emocionó con su inesperado video de TikTok que reventó las redes.

¿Pero qué fue lo que dijo?

Muchos fans del ‘Conejo Malo’ le habían pedido que les diera más tiempo para empezar el 2023 de la mejor manera con el amor de su vida, a lo que el artista cumplió las peticiones de sus seguidores y coreo lo siguiente: “Y empe... ¿Cómo era? Y empezar el 2026 bien cabrón, contigo y un blunt”.

Esto no fue todo, acompañó el video con la siguiente descripción: “Ahí tienen, les di tres años más. Feliz 2023″.

El video alcanzó más de los 23 millones de vistas y superó los 5 M de corazones. Sus fieles seguidores no dudaron en expresarle al cantante la emoción y lo divertido que les parecía toda esta situación.

Los ‘bunnyers’ comentaron:

“Juro que para el 2026 si voy a empezar con mi amorcito”, “Gracias por esos tres años más, espero no fallarte”, “Nunca nadie se había preocupado tanto por mi”, “Qué bendición, porque yo no alcanzaba este año”, “Para el 2026 si tendré a mi media naranja”, “Ojalá fuera yo quien pase el 2026 a tu lado mi amor”, “Muy amable de tu parte, Benito”, “Ojalá que para el 2026 siga con mi enamorada, si no quedaré como puerco”, “Te juro que en 2026 lo logro”, “Te prometo que no te voy a decepcionar papi Benito”.

