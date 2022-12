Xuxa, la ex pareja más polémica de Pelé, envió condolencias a la familia del rey: Este fue su mensaje

El reciente fallecimiento del astro brasilero, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ha hecho que el mundo entero se haya volcado para dejar un conmovedor mensaje, en honor y gloria al futbolista que escribió historia en las páginas del deporte, más de una celebridad se tomó el tiempo para rendir homenaje a este gran ícono.

Asimismo, así como salieron a relucir los momentos más cumbres del rey, también se dieron a conocer sus más polémicos precedentes, incluyendo los de amor, en especial uno que marcó pauta en la trayectoria de relaciones de la vida del insigne deportista, María da Graça Xuxa Meneghel, más conocida por su nombre artístico Xuxa.

La ex pareja del astro brasilero, conocida por haber pasado más de 6 años al lado del tricampeón del mundo, no pudo pasar por alto el fallecimiento de quien fue su amor, y también envió un mensaje a través de sus redes sociales, sin embargo, el mismo ha llamado la atención de los medios, no solo por los antecedentes que guardó este controversial amor, sino por la manera en que emitió sus palabras y a quien las dirigió.

La actriz y presentadora de televisión de 59 años, hizo uso de la fotografía compartida por la hija del rey, Kely Nascimiento, para postear su propio mensaje en su cuenta en Instagram, e hizo mención de todos los allegados del brasilero, a quien envió sus condolencias.

“Márcia, Kelly, Edinho, Jennifer, Joshua, Celeste y familia (hijos de corazón), nietos, sobrinos, Lucía… Y a todos los que estuvieron del lado de Dico, mi afectuoso abrazo y que el dolor de la pérdida se convierta en buenos recuerdos para ser menos pesados… Márcia, que Dios te dé la vuelta que necesitas”, escribió la también cantante.

Xuxu, es uno de los nombres que más escándalo guarda en la vida de la fallecida estrella, puesto que el tórrido romance entre ellos, surgió cuando ella apenas tenía 17 años y Pelé 40.