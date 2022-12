La esposa de un ecuatoriano está en la lista de los rostros más bellos y guapos del 2022

La revista TC Candler finalmente dio a conocer la lista oficial de los rostros más bellos de mujeres y hombres del 2022 y un ‘angelito’ de Victoria’s Secret resultó la número uno y es la hermosa esposa de un reconocido ecuatoriano. En su cuenta de Instagram y en formato de video se dio a conocer el TOP 100 de las mujeres y hombres con los rostros más atractivos según las nominaciones mundiales.

Desde que se hicieron públicas las listas, los debates en redes sociales iniciaron. Los comentarios varían de acuerdo a la subjetividad de cada seguidor, quienes no están de acuerdo con ella y otros no la toman “en serio” y afirman que el físico de la persona no es el indicado.

La lista en hombres ganó el guapo actor Henry Cavill, quien ya no será el ‘Hombre de Acero’. Y la lista de mujeres la lidera la super modelo Jasmine Tookes, quien está casada con el hijo del vicepresidente de Ecuador, Juan David Borrero.

A continuación el TOP 10 de ambas listas, mismas que cuentan con algunos personajes conocidos, y otros, no:

Hombres:

1. Henry Cavill

2.- Hyunjin:

Es popularmente conocido por ser miembro del grupo Stray Kids.

3.- Timothée Chalamet:

4.- Chris Hemsworth:

5.- Keung To:

Keung To es un cantante y actor de Hong Kong, y miembro del grupo de chicos de Hong Kong Mirror

6.- Lucien Laviscount

7.- V (Taehyung)

8. Vinnie Hacker

Mujeres:

1.- Jasmine Tookes

2.- Nancy Jewel McDonie

3. Lisa

4.- Dasha Taran:

5. Sitala:

6. Ivana Alawi

7.- Yael Shelbia

8.- Mai Omar: