¿”Soy El Mejor” estaría pactado para que lo gane Andreina Bravo? Renier Izquierdo publicó una denuncia en sus redes

Se desató la polémica en el reality show “Soy El Mejor”. Renier Izquierdo publicó declaraciones en redes sociales donde denunció que todo estaba arreglado en la producción. A raíz de esto varios usuarios en redes sociales especularon que el motivo sería para que Andreina Bravo sea quien se lleve la victoria.

El video se ha viralizado en las redes sociales y al parecer fue publicado hace días. Renier se encontraba varado en uno de los sets de Tc Televisión esperando a que llegue algún instructor.

Mientras se grababa, dijo lo siguiente: “Ya son más de las 10 de la noche. Tenía un ensayo pactado para mi show de mañana, porque me tocaba bailar. Resulta que no está ni el coreógrafo, ni mi bailarina”.

Asimismo denunció: “Ya a nadie el importa nada. Como ya está todo pactado aquí. (...) Y si no viene nadie, yo me voy. Me quedo en el set de ‘De Casa En Casa’. Voy a esperar un poquito más. Si nadie viene, mejor me callo la boca y no digo lo que pienso”.

A raíz de esto, varios usuarios en las redes sociales han empezado a especular que se trata de la reconocida cantante, Andreina Bravo, quien es la supuesta ganadora del reality, quien ya tendría amarrada su victoria.

Sin embargo, Renier Izquierdo no ha hecho más declaraciones al respecto, como tampoco no ha afirmado de quien o de qué se trata “lo pactado”.