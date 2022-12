TikTok: así es el filtro de la red social china con el que usuarios encuentran fantasmas

Los fantasmas y la actividad paranormal resulta ser un tema que continúa vigente, pese a los cambios y avances tecnológicos que las sociedades en el mundo han alcanzado. Es así que ahora, y en las redes sociales, se los puede captar por medio de filtros. Desde sus inicios, TikTok ha sido una red social polémica. En medio de la pandemia muchos empezaron a consumirlo, como también otros captaron apariciones inusuales. Ahora, con el filtro manga, vuelve a suceder.

Originalmente se denomina “Al manga”. Consiste en transformar escenas reales capturadas con el teléfono a modo anime o historieta al puro estilo japonés, incluso a las personas volverlas caricaturas.

Pero qué sucede cuando los internautas se encuentran solos y están probando este filtro y aparece la silueta de alguien más. Sea en casas, cuartos, lugares abiertos, hospitales, locales, cementerios, iglesias, alguien más está cuando se captura el momento.

Aunque no hay nada que certifique lo que sucede, no es la primera vez que en esta red social sucede. También cuenta con otro filtro ultravioleta que capta temperaturas, etc.

O incluso en sus inicios, a TikTok lo llamron como un portal hacia el más allá, por las diferentes captaciones que aparecían al momento de que varios usuarios han estado grabando un video.

Aunque no es comprobado, lo que si podemos afirmar es que, aunque no sean los clásicos medios en que se manifiestan los entes, parece que aprovechan las nuevas herramientas para hacerse notar.