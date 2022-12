MasterChef Ecuador: Caro Sánchez estalló de furia otra vez y por culpa de Sol Vargas ¿Qué pasó?

En el reto de la Caja Misteriosa de MasterChef Ecuador, los participantes se enfrentaron en parejas donde encontraron gelatinas que tenían en su interior ingredientes secretos con los que tuvieron que cocinar. El plato de Sol Vargas y Sonnia pudo haber ganado pero la Chef Carolina Sánchez descubrió que la influencer rompió las reglas.

Los cocineros prepararon en una hora un plato dulce inspirado en algún momento de su vida. Ya cuando debían pasar al atril, las cocineras presentaron un delicioso pie de limón pero no se imaginaron que iban a recibir los peores comentarios y sobre todo de la Chef Carito, quien fue la que estuvo muy molesta con Sol Vargas. Presentaron un postre delicioso pero no cumplieron las reglas.

“Lamentablemente su postre no puede ganar porque rompieron las reglas. No somos tontos. Estamos con los ojos puestos en todos ustedes y cuando cantamos el tiempo Sol limpió el plato y luego puso ralladura de limón. No es gracioso Sol. Es una falta de respeto para nosotros y tus compañeros”

— Chef Carolina Sánchez a Sol Vargas