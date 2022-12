“Su papá abandonó el hogar por una p...”: Allan Zenck reveló un chat de recientes conversaciones entre él y Carolina Jaume

La polémica entre Allan Zenck y Carolina Jaume continua. Hace poco la expresentadora de En Contacto estuvo detenida y salió en libertad la noche de este martes 20 de diciembre, mientras, con quien mantuvo una relación expresó en redes sociales que ella no le permite ver a su hijo. Hace poco, el empresario, desde su Instagram reveló una reciente conversación que se dio entre ambos.

“Hazlo por nuestro hijo. Estoy solo en mi casa. Solo seremos Alonso y yo, y sus primitos también que lo extrañan”, señaló Zenck, a lo que Jaume respondió: “Yo no tengo pena por ti. Tu escogiste tu destino. Debiste pensar en la consecuencia de tus actos. Tu escogiste tu destino”.

A lo que Allan le escribió: “Ya te dije, no es por mí, no es por ti, tu guerra es tu guerra, nuestros problemas son nuestros problemas, tu odio es tu odio. NO METAS A NUESTRO HIJO EN ESTO. No uses a Alonso, ¿Acaso no tiene a nadie que te lo diga?”.

Frente a esto Jaume le dijo: “También repercute en su vida. Que su papá abandonó el hogar por una p... Tu escogiste tu destino. Ahora sé feliz con el destino que escogiste”.

"Conversaciones entre Allan Zenck y Carolina Jaume"./ Instagram

Se pone intensa la conversación con esta respuesta de Zenck: “Piensa en tu hijo. Haz las coas bien no pro mi, no por ti, por Alonso. Pon los intereses de tus hijos por sobre los tuyos, deja de pensar en ti y piensa en él, deja de vengarte con él y piensa en su bienestar, en qué lo hará feliz, solo asó me demostrarás que has cambiado y eres buena mamá. Si tu no superpones tu rabia, tu odio o tus intereses por los de tu hijo, nunca serás buena mamá”.

A lo que Carolina Jaume le dijo: “Sé feliz con el destino que escogiste. Tu escogiste a Rosselin por sobre tu familia” y Allan prosiguió: “No has aprendido nada. A nadie le interesa ya nosotros. Estamos hablando de Alonso. Razona, piensa. Se trata de nuestro hijo. No de ti, no de mí. No de lo que pasó entre nosotros. Ya deja ir lo demás, ya supéralo. Como te hago entender por buena madre de Dios”.

“Por las buenas me demandas”, le señaló la actriz. “No puede hacer lo que te da la gana. Estamos hablando de Alonso. Tengo sus regalos de Navidad. Dile que lo amo, que es mi corazón”, siguió el ex de Jaume.

"Conversaciones entre Allan Zenck y Carolina Jaume"./ Instagram

“La que se mete en problemas son yo”, le secundó la expresentadora de En Contacto. “Piensa en la felicidad de tu hijo. La alegría que sentirá en su corazón”, le pidió Zenck.

Finalmente la respuesta final que le dio ella fue: “Allan ere feliz, solo dime eso. Te vas a casar con ella. Dejaste tu hogar. Sé que he hecho locuras por odio y me odio por eso”.

Aunque Allanz Zenck tacha el nombre, los usuarios de las redes sociales sabes que las conversaciones son entre él y quien fue parte de la pantalla chica de Ecuavisa.