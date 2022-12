Gabriela Pazmiño rompió en llanto en vivo, tras dar a conocer sus deseos de navidad de este 2022

Gabriela Pazmiño dejó al descubierto su lado sensible, el emotivo, el de mujer y madre, la presentadora de televisión no pudo contener sus lágrimas, tras dar a conocer su lista de deseos de navidad de este 2022, durante el espacio del programa para el cual funge como conductora, ´Noticias de la mañana´, de RTS.

El rostro de televisión se tomó un breve momento del matinal para enviar un mensaje vestido de deseo, a todas las madres y niños del mundo, en el que manifestó su preocupación por los múltiples casos de depresión y ansiedad que cada vez se hacen más frecuente en las noticias y los hogares.

Pazmiño rompió en llanto, por la emotividad que sintió tras asegurar que el 2022, fue el año de “las enfermedades mentales”.

“Yo creo que este año ha sido, el año de las enfermedades mentales, de los ataques de pánico, de la depresión, de los anhelos reprimidos en nuestro corazón. Yo deseo para esta navidad, para tus hijos especialmente, para aquellos niños que no encuentran paz en su corazón, que ven como esa última alternativa como lo importante, quitarse la vida, yo hoy quiero tocar tu corazón para que en esta navidad tu hijo encuentre la paz, para que familia encuentre la paz, podemos tener tantas cosas, pero si no encontramos paz en nuestra vida, no encontramos a Jesús en nuestro corazón, no tenemos absolutamente nada. Hoy te deseo mamita linda a ti, esa fortaleza para que tu puedas guiar a tu hijo por ese camino”, expresó conmovida la ecuatoriana.

Gabriela Pazmiño, no solo dejó de relevo palabras a pocos días para la llegada de la navidad, sino también hizo un acto heroico, por el que ha sido alabada por muchos de sus seguidores. La presentadora se solidarizó y apoyó de manera muy importante, a ex rostro de Ecuavisa, Carolina Jaume, quien hace pocos días estuvo detenida en el Cuartel Modelo, y fue Pazmiño junto a su esposo Dalo Bucaram, quienes ayudaron a la actriz a poder pasar sus navidades al lado de los suyos.