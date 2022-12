“Que ella supere sus problemas”: Angello Barahona retira acción judicial en contra de Carolina Jaume tras ser detenida

El periodista de farándula, Angello Barahona, decidió retirar la acción judicial por calumnia grave en contra de Carolina Jaume quien ya fue liberada por la justicia. Estuvo detenida porque supuestamente obstaculizó el régimen de visitas de su hijo con A. Z.

Barahona tenía previsto iniciar desde hace días una acción judicial en contra de Jaume por los comentarios que ella emitió en una de las ediciones del programa ‘Las huecas’ en Yotube conducido por el también actor Jonathan Estrada.

En sus redes sociales, Barahona confirmó que ha desistido de cualquier proceso legal, en vista de la situación que está afrontando Carolina. En el transcurso de este día se conoció que la intérprete de 37 años pasó la noche en un centro de detención para mujeres, luego de haber sido aprehendida la tarde de ayer.

Además de la situación actual de Jaume, Barahona asegura que desiste de seguir una demanda en contra de ella por pedido de su madre. Aclaró que se trata de una medida de “perdón y olvido”.

¿Qué dijo Jaume de Barahona?

En dicho programa, los invitados se someten a todo tipo de preguntas del público y curiosos desde redes sociales. En la emisión del 25 de noviembre, Carolina Jaume aceptó a responder sin censura todas las interrogantes expuestas, las cuales incluso fueron identificadas por Estrada.

En el programa mencionado Estrada replicó una de las preguntas para Carolina Jaume. La interrogante presuntamente provino del reportero de farándula Leonardo Quezada, más conocido como ‘Lazito’, quien le pidió a la entrevistada nombrar a las personas que hacían farándula en TV y que no deberían regresar (24:54).

“Se pueden resumir en una sola persona... y es Angello Barahona”, expresó la actriz. “Se metió con gente que yo quiero, con la vida de una de las personas que más he querido en mi vida y una de las pérdidas más insuperables de mi vida... Te metiste con la memoria de alguien a quien yo amaba con toda mi vida y fue el primero en recibirme en su casa cuando tuve mi problema legal, te metes con él, eres una basura”, dijo Jaume.

Puntualizó: “Tú no deberías hacer farándula. Tú deberías ni siquiera existir”.

Según Angello Barahona, la expresentadora de Ecuavisa lo ofendió gravemente con sus comentarios y, se había dispuesto a emprender una acción legal en contra de ella, con el respaldo de las abogadas Esther Chávez de Sandoval y Sandra Sandoval.

“Las leyes me respaldaron, pero dado los acontecimientos en los que la señora en mención está involucrada, he recibido la sugerencia de mi madre de dejar sin efecto la denuncia y que me olvide el tema... He pedido a mis abogados Esther Chávez de Sandoval y Sandra Sandoval archivar la denuncia que por calumnia grave le seguíamos a Carolina Jaume”, dijo en un video.