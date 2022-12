“Está libre, pese a que debe pensiones alimenticias”: A Allan Zenck le están ‘dando con todo’ en redes por la detención de Carolina Jaume

El caso #CarolinaJaume detenida ayer por agentes policiales por presuntamente no dejar ver al padre #AllanZenck a su hijo me dejó atónita. No sé quién tenga la razón pero lo doloroso acá, un niño sin su madre víspera a Navidad y Año Nuevo. Oscuro panorama para esa familia pic.twitter.com/gLAh9WzUh5