“Todo pasa por algo”: La estafadora de entradas de Daddy Yankee fue detenida pero por otro delito en España

Pamela Cabanillas de 18 años, conocida como la estafadora de entradas de Daddy Yankee y líder de la organización criminal ‘Los QR de la estafa’, fue detenida en España pero no por los delitos relacionados con los boletos. Fue a mediados de noviembre y a principios de diciembre, la joven que no piensa devolver el dinero, fue liberada. Ahora la captaron robando ropa en una tienda de departamento.

“Recientemente, fue detenida por las autoridades españolas por robar bajo la modalidad de ‘tendera’. Actualmente estamos intercambiando información y el 3 de diciembre fue liberada al ser un delito menor”, indicó el coronel PNP Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirincri, en una entrevista que brindó al programa Domingo al Día.

Detalló que la detención de Cabanillas se produjo en Madrid, cuando se encontraba robando ropa de la conocida tienda por departamento muy reconocida.

El funcionario cuestionó por que no se activó la alerta roja. “Entendemos que es ajena de nosotros y no se pudo activar porque la captura internacional aún no se da, solo falta regularla. Solo nos faltaría ella”.

Sus declaraciones se dieron durante el anuncio de la captura de dos integrantes de dicha banda que eran pareja, Franco Patricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18).

Llamativo tatuaje

En la detención de Cabanillas, la justicia española tomó fotografías de la joven hasta de las manos donde tiene varios tatuajes. Uno de ellos dice “todo pasa por alguna razón”.

Las autoridades peruanas indicaron que Cabanillas la está pasando mal en Europa y le hizo un llamado para que se entregue a la justicia. Solo falta ella ella para tener a todos los líderes de la banda tras las rejas.

No regresará el dinero

Cabanillas no podrá regresar el dinero a sus víctimas porque ya todo se lo ha gastado. Dijo que es una persona que le gusta darse la gran vida y que con ese dinero de las estafas se ha comprado ropa cara, come en buenos restaurantes y bebe tragos caros.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado. No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, mencionó en una entrevista.