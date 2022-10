Así operaba la estafadora de las entradas de Daddy Yankee

El concierto de Daddy Yankee fue la oportunidad para los amantes del género urbano disfruten del último show del puertorriqueño. A la par, los estafadores hicieron de las suyas para aprovecharse de los fanáticos del Big Boss.

Este fue el caso de Pamela Cabanillas. La mujer, de nacionalidad peruana, aceptó que estafó a miles de personas con las entradas para el concierto de The Goat; decidió romper su silencio y desde la clandestinidad contó detalles de su ejecutado plan.

“Yo acepto mi error, estafé a mucha gente sin medir las consecuencias y pido disculpas”, dijo Cabanillas a Panorama y agregó que no han sido dos millones de soles que tendría en su poder, sino “solo 150 mil soles”.

¿Cómo operaba?

Pamela cumplía la modalidad de operación para llegar a más personas. Primero hacía la reventa de entradas a través de redes sociales, pero quería tener más ingresos de manera ilícita.

Utilizaban entradas auténticas para generar boletos falsos. Entonces, mediante personalidades conocidas de las redes sociales como influencers y tiktokers se encargaban de generar confianza en las personas para que compren los boletos falsos.

Los estafadores usaron el mismo boleto para ofrecerlo a sus diferentes víctimas, que nunca se percataron del engaño. “Se ha producido la venta fraudulenta de hasta en 75 oportunidades la misma entrada. No había manera de identificar que la víctima lo detecte hasta el momento que pretenda entrar, y obviamente el lector va a permitir el acceso una sola vez”, declaró en una rueda de prensa el coronel Manuel Cruz, jefe de la División de Estafas de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri).

Ya se gastó todo

Cabanillas confesó que no devolverá el dinero porque ya no lo tiene. “Lamentablemente no van a poder recuperar su dinero, porque yo me lo he gastado. (…) No, no cuento con el dinero”, manifestó.

La estafadora relató que ni bien le realizaban el depósito iba a gastarlo ese mismo día en ropa, tragos y miles de artículos. “Soy una persona que le gustan mucho las zapatillas, vestirse bien, comprarse ropa cara, salir a comer a lugares caros, tomar buenos tragos, soy de esas personas”, sostuvo.