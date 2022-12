“Hay que sacarla”: Irene González lanza advertencia a los participantes de MasterChef Ecuador por Alexandra

La chef Irene González lanzó una advertencia a los participantes de MasterChef Ecuador por una contrincante muy fuerte que podría ganar el reality. Se trata de la dominante y competitiva Alexandra Torres que cautivó una vez más a los jueces con su perfecto plato navideño. Incluso hasta se llevó el pin del chef que la salva de ser eliminada.

Alexandra hizo un ‘pollo chavelita’, un pollo relleno con salsa de maracuyá y ypgurt. Acompañado de un puré de camote, zanahoria y remolacha. Ella contó que se esforzó en deshuesarlo y rellenarlo. Pues en su hogar durante la época decembrina pasan dos días preparándolo.

#MasterChefEcuador | Los fanáticos de Alexandra aman que a ella le vaya bien. 😊🎄 pic.twitter.com/dOg7VF0NLC — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 20, 2022

El reto era recrear la Navidad de la infancia de cada uno con el plus de una bebida típica. Alexandra presentó un tipo Moscow Mule que puso la guinda del pastel a su platillo.

¿Qué dijo Irene?

Pues quedó encantada y dijo:

“Ya se lo he dicho a tus compañeros: Hay que sacarla”.

#MasterChefEcuador | ✅✨ Le salió todo lo que quiso a Alexandra. Los chefs no dudaron en decir que ella tiene calidad. 💪😎 pic.twitter.com/nbtVNQP6GF — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 20, 2022

Lo advirtió en el contexto que podría ganar la competencia, pues Alexandra casi nunca se ha llevado comentarios negativos. Más bien cada vez es mejor.

Para ella es todo un reto porque además que es segurísima de sí misma, los aplausos la motivan a seguir estudiando y mejorando porque más de una vez ha demostrado que ella va por el premio.

No es muy querida por los tuiteros

Casi siempre, los internautas rechazan algunos comentarios o actitudes de Alexandra o la recién apodada, ‘Maléfica’. Recién se le pasó ‘la mano’ con sus imponencias y hasta fue tendencia en Twitter por cómo se refirió a su compañero Henry, quien ganó el reto de la caja misteriosa la semana pasada. Le dijo “gordito ese” y eso desató la ira en las redes sociales.

Alexandra, de 46 años, diseñadora oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas, dijo al empezar el programa de la semana anterior que no le gustaría que le toque con Henry, pero de manera despectiva. “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”, dijo porque los participantes debían escoger a su grupo para el reto.

Esto no gustó a las redes y algunos criticaron su forma de expresarse: “Me parece que fue innecesario que Alexandra diga: “Con quién no quisiera que me tocara es el gordito”. Si se llevan mal no debería referirse a Henry de esa manera porque no le ha dado confianza para eso”, dijo una tuitera.

Y algunos de los participantes han coincido en que una de ellas tiene una personalidad competitiva y controladora; dicho por sus propios compañeros.

Torres es una de las participantes más imponentes y que le gusta que las cosas se hacen como ella dice. Aunque siempre se ha llevado puros elogios del jurado, su personalidad de líder hace que no agrade a muchos.