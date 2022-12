¡Le hicieron el feo a nuestro país amazónico! RBD anuncia su gira y no vendrá a Ecuador

La banda mexicana se había separado hace 14 años dejándonos a todos los admiradores con el corazón roto por la ausencia de las canciones que tocaban los corazones de cada persona que escuchaba su música.

Se confirmó que visitarán 4 países, entre ellos están: México, Brasil, Argentina, Bolivia, Estados Unidos y España, excluyendo a nuestro país Ecuador. Su tour será corto ya que los artistas tienen una vida afuera del escenario.

Aunque la banda realizó un concierto en 2020, muchos de los admiradores se quedaron con la expectativa ya que el reencuentro fue de manera virtual por la pandemia y cuando anunció que en el 2023 las redes sociales explotaron.

“RBD, la banda mexicana que muchos amamos, y que posiblemente me vete y no me deje entrar a su concierto por contarte esto, regresa el año que entra, 2023, en septiembre van a arrancar con las presentaciones”

— Creador de contenido Pablo Chagra