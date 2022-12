“Ñañito yo estuve en cana”: taxista cuenta el momento en que le tocó llevar a un sicario en Quito

Quito es una ciudad de historias y anécdotas. Las más atractivas son aquellas que cuentan los momento en donde alguien fue víctima o se salvó de ser una presa más de la inseguridad. Es así que un taxista, desde TikTok, contó sobre la ocasión en que le tocó hacer una carrera a un sicario.

Desde la cuenta de @ryanoficial se tomó el espacio para poder compartir con los usuario de la red social china, el suspenso que le tocó vivir con este pasajero que provenía del hampa.

El joven estaba rondando las inmediaciones del centro comercial el Recreo cuando una persona, que le pareció “normal”, le paró para solicitarle el servicio.

Cuando se subió al vehículo le dijo: “ñañito llévame a la Ferroviaria”, que según el taxista, lo dijo con “un ‘sonidito’” despectivo, que no le dio tanto miedo al principio, sino más bien que le pareció normal, ya que el vivió un tiempo en sectores como La Libertad, en San Roque.

"Taxista que cuenta la anécdota"./ TikTok

De pronto, un sonido le pareció peculiar. El sujeto estaba rompiendo una envoltura de donde sacó unas gafas y le preguntó: “¿Qué fue ñañito, qué tal me quedan?”, a lo que él respondió: “te queda súper bien”. Luego la conversación se calentó.

“Oye ñañito te comento que yo soy ladrón. Recién acabo de salir de ‘cana’ (de la cárcel) y también soy sicario”, le dijo el pasajero al joven.

Según el narrador de esta historia, como recomendación para los taxistas en esos momentos lo mejor es no mostrar miedo y mantenerse seguro al momento de dirigirse a esa persona, para evitar ser robado.

“Vengo de la Villaflora ñañito, vengo haciéndome seis celulares brother”, mientras sacaba como si fuera “barajas” los celulares.

"Taxista contando su anécdota"./ TikTok

Conforme le indicaba los teléfonos, el taxista tenía su móvil en una parte visible para ver las ubicaciones. Sin embargo, con lo que estaba sucediendo, se sintió un poco incómodo.

Para no levantar sospecha, el joven se hizo el interesado en los celulares y le pidió que le deje ver, ya que supuestamente estaba interesado en comprarle uno a su papá. Cuando de pronto, nuevamente se tornó fuerte la conversación:

“Te voy a confesar algo ñañito. Yo estuve en ‘cana’ por asesinato tres personas me he bajado. (...) Por encomienda, trabajando como sicario. (..) Es complicado, pero te pagan buen billete. Pero tu andas con ese altercado de que te puedan seguir y hacer la vuelta”.

Con esos antecedentes el taxista estaba pensando que iba a ser víctima de robo por parte de este sujeto. Sin embargo, no perdió el control y continuó conduciendo, mientras mantenía la conversación.

En el trayecto final le iba “subiendo el ego” para que no intente nada contra él. Además de que le pidió el número para más adelante comprarle celulares, etc.

“Oye brother me has caído bien ñañito, eres un buen dato, si es que quiere te invito una cervecita, ¿me aceptas?”, le dijo al taxtista, a lo que este respondió para poder salirse: “Dios te pague, de verdad tengo full ganas de pegarme una biela. Lo que pasa es que tengo a mi mujer y vos ya sabes como son ellas, si no estoy a la hora que dicen que llegues se arma un relajo”.

Frente a esta respuesta, el pasajero del bajo del dijo: “simon brother, yo por eso me divorcié. Tengo mis tres chamos, pero con mi mujer nada, me hizo la vida imposible, pero me llamas, que quede esa bielita pendiente”.

Finalmente canceló la carrera, se bajó del taxi y el conductor pudo estar más tranquilo. Incluso él expresa que por suerte no le pasó nada y más “se salvó” de que el supuesto sicario le haga algo.