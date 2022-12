MasterChef Ecuador: Las parejas disparejas que deberán cocinar en un nuevo reto de la caja misteriosa ¿Quiénes son?

Esta noche en MasterChef Ecuador, los participantes tendrán trabajar en parejas para poder salir exitosos en un nuevo reto. Consiste en la caja misteriosa con la utilización de buzos negros. Los chicos deberán estar amarrados a su cintura, dándose la espalda. Para hacerlo más complicado, se les asignará un país con motivo de los sabores tradicionales que deberán incorporar en sus platos.

[ MasterChef Ecuador: ¿Hay una vidente entre los participantes? Ya le atinó con uno de los eliminados ]

Grupitos

Desde que se inició la cuarta temporada, los 23 participantes ubicaron sus grupos al elegir sus propias habitaciones. Se hablaba de ‘las divinas’ conformado por Sol, Victoria y Alexandra. Pero también pertenecían a de ‘las patatas’ junto con Jamil y David. Hasta tienen una mascotita de peluche.

Nombraron igualmente a ‘Los Vengadores’ que están Johjan, Edison, y Alexander. Hay como otros grupitos que aún no tienen como apodo pero se sabe que se llevan mejor como Johanna y Marilyn, así como el de Vicky y Sonia. Mientras que Sara, Cynthia y Nicolás no pertenecen a ninguno ya que han preferido no socializar mucho con sus compañeros.

Por ejemplo, Nicolás y Jamil han sido bien firmes en que no compaginan en absolutamente nada. Aunque el chef Jorge Rausch intentó que limaran asperezas, que se dieran un beso simbólico de que todo está bien, no se obtuvo éxito. Dejaron rencores atrás pero no significa que ahora sean amigos.

Es evidente que no todos se llevan bien, indistintamente por cuáles sean los motivos. Tal vez diferencias de ideas o afinidad porque al final no van a una competencia a hacer amigos si no a ir por el título de MasterChef. Lo que sí, es que muchos han dejado claro quienes no se caen bien y mucho menos conviven de la mejor manera.

Parejas disparejas

En el reto de esta caja misteriosa, en el que vana cocinar bien pegaditos, las parejas que quedaron un poco disparejas son:

Sonnia y Sol- Alexandra y Cynthia-Sara y Andrés-Marilyn y David. Será verdaderamente un reto si sacan un plato exitoso ya que cada uno tiene su forma de hacer las cosas y personalmente no hacen clic.

Reto de la caja misteriosa en MasterChef Ecuador (YouTube Teleamazonas)

Reto de la caja misteriosa en MasterChef Ecuador (YouTube Teleamazonas)

Reto de la caja misteriosa en MasterChef Ecuador (YouTube Teleamazonas)

Por ejemplo, Alexandra es una de las competidoras más imponentes y que le gusta que las cosas se hacen como ella dice. Tiene muy buena técnica, según le ha dicho el jurado y excelente platos pero su personalidad de líder hace que no agrade a muchos. Su pareja es Cynthia, que no le gusta cocinar con carne. Es un poco más relajada, fresh y solitaria. Sus preparaciones son súper creativas y se ha llevado aplausos en varias ocasiones.

David, en cambio, es del grupo de ‘Las patatas’ y Marilyn hizo equipo de cuarto con Johanna. La segunda es serena y cocina con una sazón costeña con la que ha conquistado el paladar de los jueces. El chico aún tiene mucho que aprender y a veces se torna un poco “sobrado”. Pero sí, ha hecho muy buenos platos que lo han salvado del reto de eliminación.

Las otras parejas que cocinarán a espaldas hoy son Raúl y Johanna, Nicolás y Johjan, Henry y Edison y Jamil y Santiago.

En el adelanto se observa que Cynthia tuvo un pequeño percance y se cortó un dedo. Su compañera Alexandra manifestó que no puede ni ver la sangre. Al ella quedar sin pareja, fue incorporada a una para hacer un trío.

Aunque aún no se sabe quien se llevó los elogios, el chef colombiano le pareció que uno de los platos es el “más feo de la temporada”.