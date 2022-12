Al día siguiente de recibir un reconocimiento en los “Powerful Latinas Awards”, Alejandra Jaramillo fue premiada como “mujer del año” en los Latino Street Awards. Así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram: “Siguen pasando cosas especiales”.

“Anoche (10 de diciembre) en los Latino Street Awards me premiaron como mujer del año, además el Sr. Brian P. Stack, alcalde de Union City y la Junta de Comisionados me proclamaron como un ejemplo de la comunidad ecuatoriana; con mucha humildad recibo esto que me compromete a seguir trabajando con amor”, mencionó ‘La Caramelo’ en su post.

"El hecho de estar trabajando duro como migrantes ya estamos dejando un legado": El imponente discurso de Alejandra Jaramillo al ganar el premio Latino Street Awards (Captura de pantalla)

En el evento, con mucho orgullo se entonó nuestro himno nacional y también le celebraron su cumpleaños 30 por adelantado ya que la fecha exacta es el 13 de diciembre. “Fue una noche que llevo en el corazón”, escribió. En su discurso la esmeraldeña agradeció a Lily Troya, al Cónsul de Ecuador en NJ, Alexis Villcrés y a Diego Muñoz, pero también dio un imponente mensaje a todos los migrantes.

El discurso de Alejandra Jaramillo:

Jaramillo resaltó el trabajo de los migrantes y el legado que deja cada persona.

“Todos nosotros somos migrantes y el hecho de estar aquí trabajando duro, tocando puertas, generando oportunidades por nosotros, por nuestras familias y por los demás, ya es un legado que estamos dejando. Y como siempre digo, lo que más importa en esta vida no es el vestido lindo que tenemos, ni el maquillaje, ni el peinado porque todo eso se va, todo eso es efímero. La juventud no es eterna y me lo repito todos los días, lo único que queda son las huellas que dejamos y que sembramos en los demás. Tratemos de que esas huellas sean lo más positivas que podamos. Que Dios me los bendiga y muchísimas gracias por estar aquí hoy”. — Discurso de Alejandra Jaramillo

Ya es un año que la ecuatoriana abandonó el país para buscar nuevas oportunidades luego que asesinaran a su pareja al estilo sicariato en enero de 2021. Antes era presentadora del programa matinal En Contacto y ahora es panelista del reality “Siéntese quien pueda” en Unimás.