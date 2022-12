Productor de “De Boca en Boca” rompe el silencio y revela lo que no se pudo cumplir con el programa

El productor Marlon Acosta y los presentadores: Emilio Pinargote, Cynthia Naveda, Silvana Torres y Lissette Cedeño, al parecer lo tomaron con sorpresa el anuncio inesperado que el programa de farándula “De Boca en Boca” salga del aire de la noche a la mañana del canal TC Televisión.

Ayer se conocieron las razones por las que el programa se dejó de transmitir. El gerente general de TC Televisión, Rafael Cuesta, notificó a través de un correo electrónico que se va del aire “por su elevado costo de producción que no es compensado con los ingresos”. “Hemos tratado durante más de un año de disminuir su costo y aumentar sus ingresos, pero no ha sido posible, por lo que nos vemos en la obligación de tomar esta lamentable decisión”, indica el correo.

Marlon Acosta rompió el silencio y en su cuenta de Instagram decidió revelar lo que no se pudo cumplir con el programa. Dijo que su aspiración era cumplir 10 años al aire y ahí cerrarlo. Además, dijo que le había prometido a Miguel Cedeño que iba a tener su propio espacio con entrevistas.

Esta fue su declaración:

“Hace 7 años y 6 meses inicié este gran sueño llamado De Boca en Boca, programa al que le dediqué mi vida entera, por que siempre he sido apasionado con las cosas que hecho a lo largo de ya casi 20 años trabajando en tv, les cuento algo, mi aspiración fue cumplir 10 años al aire y ahi cerrarlo, siempre le decía a Miguel Cedeño herma cumplimos 10 años y luego de eso hacemos solo tu programa de entrevistas, lamentablemente ninguno de los dos planes se pudieron dar ya que no siempre se dan las cosas como uno quiere, hoy contra mi voluntad me toca cerrar este ciclo, pero lo cierro con la satisfacción de haber sido mientras duró el mejor programa y el número 1 en la farándula ecuatoriana, infinitas gracias al gran equipo de talentos, producción, edición, operaciones, promociones, vestuario, maquillaje, tramoya, etc que me acompañó durante todo este tiempo para convertirnos en lo que fuimos, pusieron lo mejor de cada uno de ustedes para sacar adelante este programa ganador. Gracias al Ingeniero Carlos Coello por haber sido el mentalizador de este proyecto y haberme dado la oportunidad de cumplir este sueño. Será hasta la próxima, cuando Dios quiera que esté al frente de otro programa.

De Boca en Boca, por siempre y para siempre “Los Dueños del Negocio”.

De Boca en Boca (Instagram)

Hasta el momento no se ha informado sobre las nuevas funciones al personal que trabajaba en este programa.